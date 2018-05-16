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Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста
16 мая 2018, 17:39 • 149 • Украина
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы ориентировочно оцениваем убытки в 0,5 млрд гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращён тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал он.
Он также добавил, что при этом непрямые убытки исчисляются в «миллиардных суммах».
«Мы всё скрупулёзно подсчитываем. Все косты будут России выставлены», — заключил он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения об а официальном завершении строительства автодорожной части Крымского мост.
Свою позицию по данному событию высказал и глава МИД Украины Павел Климкин.
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