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Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста

16 мая 2018, 17:39  •  149 • Украина
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы ориентировочно оцениваем убытки в 0,5 млрд гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращён тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал он.

Он также добавил, что при этом непрямые убытки исчисляются в «миллиардных суммах».

«Мы всё скрупулёзно подсчитываем. Все косты будут России выставлены», — заключил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения об а официальном завершении строительства автодорожной части Крымского мост.

Свою позицию по данному событию высказал и глава МИД Украины Павел Климкин.   

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