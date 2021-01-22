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Главная / Политика

Министерства популярных дел: россияне назвали 10 самых эффективных ведомств

22 января 2021, 01:10  •  55 • Политика
Россияне считают самым эффективным министерством МЧС России, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Места в составленном экспертами рэнкинге также заняли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав. Последний раз аналогичный опрос «Ромир» проводил в 2003 году. С этого момента свои позиции в топе усилили Минобороны, Минздрав, Минкультуры, Минюст и Минспорт. При этом в десятку не попали ведомства, которые отвечают за финансы, экономику и социальную политику. Опрошенные «Известиями» эксперты объясняют это тем, что люди не удовлетворены своим социально-экономическим положением. И при этом выбирают министерства не по принципу эффективности, а в зависимости от их присутствия в информационном поле и отношения к главам ведомств.

Герои видимого фронта

Согласно исследованиям «Ромира», с 2003 года топ самых эффективных министерств по версии россиян не изменился, но произошла ротация внутри десятки.
На первом месте так и осталось МЧС. Далее следуют Минобороны, МИД, МВД, Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки (ранее Минобразования), Минюст, Минспорт (Госкомспорт), Минпромторг (Минпромнауки). По сравнению с 2003 годом свои позиции улучшили Минобороны, Минздрав, Минкультуры, Минюст, Минспорт, ухудшили — МИД, МВД, Минпромторг. Минобрнауки в качестве преемника Минобразования сохранило позиции. Минпросвещения в текущую десятку не вошло.
Социолог Алексей Фирсов с удивлением воспринял лидерство МЧС в десятке самых эффективных министерств по мнению россиян. Особенно на фоне пандемии, в ходе борьбы с которой ведомство не раз попадало в зону общественной критики, отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Этот парадокс объясняется тем, что оба ведомства, которые находятся на вершине рэнкинга, связаны у людей с именем Сергея Шойгу, полагает основатель Mile Group («Ромир» входит в группу) Андрей Милехин. Кроме того, в повестке дня довольно продолжительное время можно наблюдать темы международных отношений и армии, добавил эксперт.
Россияне определяли три ключевых министерства в период санкций, когда на первый план выходят именно эти ведомства, полагает завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.
— Во главе всех этих ведомств стоят одни из самых узнаваемых министров — Сергей Шойгу, с которым до сих пор ассоциируется МЧС, и Сергей Лавров, — сказал эксперт. — Вполне логично, что россияне голосовали за министров, а не за ведомства.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на оценку россиян в большей степени влияет присутствие органов власти в информационном поле.
— МЧС и Минобороны традиционно пользуются популярностью. Объяснимы и позиции МИДа. И это феномен восприятия. Часто успехи России во внешней политике, которые связаны непосредственно с действиями президента, люди записывают на счет МИДа, — отметил политолог Дмитрий Фетисов.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Этим же можно объяснить и достижения Минздрава, который постоянно присутствует в топе новостей в связи с пандемией коронавируса. А вот успехи Минспорта связаны с еще остающимся в памяти россиян чемпионатом мира по футболу 2018 года.
— Рост позиций определенных министерств отчетливо демонстрирует диверсификацию направлений деятельности правительства: тут и здравоохранение, и спорт, и культура — всё то, чему в последнее время уделяется больше внимания, — согласился Андрей Милехин.

Посмотрели на просвет

У населения нет инструментов и экспертной компетенции, чтобы реально оценивать эффективность министерств, полагает Алексей Фирсов.
— В итоге получился «рэнкинг пиарабельности». Но и даже через него сложно объяснить некоторые моменты — например, почему пошли вверх акции Министерства культуры, — задается вопросом эксперт.
При этом на оценке ведомств отражаются и изменения в жизни людей. Например, в десятку лучших не вошли министерства, связанные с финансами, экономикой и соцполитикой, — Минфин, Минэкономразвития, Минтруд.
Часть людей не чувствует принципиальных изменений в социальной и экономической сферах. По этой причине оценок деятельности, достаточных для попадания в топ, у ряда ведомств нет, — прокомментировал Андрей Милехин.
Большинство обычных людей не совсем хорошо или плохо разбираются как в экономике, так и в финансах, выразил точку зрения Руслан Абрамов. Им проще рассуждать о международной политике, уверен он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— Рост благосостояния растянут во времени, а вот подорожание товаров замечают сразу, что и влияет на имидж ведомств, которые отвечают за это, — добавил эксперт.
Люди, далекие от госуправления, макроэкономики и политики, во многом оценивают деятельность министерств под влиянием СМИ, отметил доцент Московского университета имени С.Ю. Витте Кирилл Парфенов. Поэтому граждане склонны с симпатией и уважением относиться к ведомствам, которые постоянно мелькают в новостях. А если речь идет о проблемах, хорошо знакомых россиянам в повседневной жизни, они, скорее, ориентируются на собственный реальный опыт, подчеркнул он.
Любопытен тот факт, что в качестве преемника Минобразования в рэнкинг вошло только Минобрнауки, а Минпросвещения — нет. Эксперты связывают это с не очень удачным названием и некоторой путаницей в головах граждан из-за разделения ведомств. Само понятие «просвещение» уже устарело для понимания, а в наименовании Минобрнауки присутствует слово «образование», поэтому люди и выбрали его, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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