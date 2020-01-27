Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией

Украинская сторона планирует перекрыть для иностранных кораблей морские подходы к Крымскому полуострову. Об этом сообщили в Госгидрографии Украины.

Киев ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву и надеется создать режимный район на расстоянии 12 миль от берега. К блокаде должен быть привлечён украинский флот.

Первоначально о плане стало известно ещё в августе 2019 года, после чего член Совета Федерации Ольга Ковитиди обвинила украинских чиновников в нарушении принципов свободы мореплавания.

Не верят в эффективность инициативы и украинские эксперты, указывая на тотальное доминирование в регионе Черноморского флота России, которому ВМС Украины и НАТО ничего не могут противопоставить.

"На Украине есть военно-морские силы, но флота у нас нет", - цитирует комментарий специалиста Михаила Самуся "Крым.Реалии".

Ранее стало известно о том, что Украина намерена приступить к глубинному минированию участков вдоль побережья Азовского моря, которые вражеский десант может использовать для высадки. В рамках подготовки корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" и катер "Лубны" отработали алгоритм действий в порту Мариуполя.

ВМС Украины также сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Корабли будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

В состав соединения войдут поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны" и "Кременчуг". Сообщалось, что к дивизиону могут присоединиться катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", принимавшие участие в провокации в Керченском проливе.

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