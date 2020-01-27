Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белоруссия и Россия будут напрямую решать вопрос о транзите нефти из Казахстана
Цены на продукты в Донецке оказались в основном ниже, чем в Киеве – расследовани...
Полякам не дали слова в Израиле. Они назвали СССР пособником Гитлера (Обзор ИноС...
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Главная / Политика

Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией

27 января 2020, 01:09  •  10 • Политика
Украина готовится к новой стычке с Россией в Черноморском регионе. Речь идёт о глубинном минировании Азовского моря, а также о подготовке морской блокады Крыма.
Украинская сторона планирует перекрыть для иностранных кораблей морские подходы к Крымскому полуострову. Об этом сообщили в Госгидрографии Украины.
Киев ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву и надеется создать режимный район на расстоянии 12 миль от берега. К блокаде должен быть привлечён украинский флот.
Первоначально о плане стало известно ещё в августе 2019 года, после чего член Совета Федерации Ольга Ковитиди обвинила украинских чиновников в нарушении принципов свободы мореплавания.
Не верят в эффективность инициативы и украинские эксперты, указывая на тотальное доминирование в регионе Черноморского флота России, которому ВМС Украины и НАТО ничего не могут противопоставить.
"На Украине есть военно-морские силы, но флота у нас нет", - цитирует комментарий специалиста Михаила Самуся "Крым.Реалии".
Ранее стало известно о том, что Украина намерена приступить к глубинному минированию участков вдоль побережья Азовского моря, которые вражеский десант может использовать для высадки. В рамках подготовки корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" и катер "Лубны" отработали алгоритм действий в порту Мариуполя.
ВМС Украины также сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Корабли будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
В состав соединения войдут поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны" и "Кременчуг". Сообщалось, что к дивизиону могут присоединиться катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", принимавшие участие в провокации в Керченском проливе.
Портал "Крым.Реалии" признан СМИ-иноагентом на территории России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
26 января 2020, 19:54
Индексация пенсии и МРОТ стали в КЧР темами обсуждения поправок в Конституцию
26 января 2020, 23:09
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
26 января 2020, 23:09
Матвиенко считает политическим сумасшествием статью премьера Польши о Второй мировой войне
26 января 2020, 15:24
"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
26 января 2020, 21:54
США выдумали свои приоритеты: Пушков о Помпео, которому Украина оказалась не важна
26 января 2020, 08:54
"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2020, 21:54
"Руку Кремля" пока не нашли, но ищут: Apple обидела Эстонию (Руслан Осташко...
26 января 2020, 23:09
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
26 января 2020, 21:54
Путину дали карт-бланш: Песков о причинах отставки Медведева
26 января 2020, 23:09
Матвиенко считает политическим сумасшествием статью премьера Польши о Второй мировой ...
26 января 2020, 23:40
Умер Протоиерей Всеволод Чаплин. Говорит Максим Шевченко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
23 января 2020, 05:54
Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»
20 января 2020, 22:39
Готовы к наступлению: Киев планирует «освободить» Донбасс
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
22 января 2020, 13:54
"Его уговаривали": Эксперт о закулисных играх при назначении правительства
26 января 2020, 08:54
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.