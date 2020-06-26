Минимум случаев с конца апреля: за сутки в России выявили 6800 новых заболевших COVID-19

За последние сутки во всех 85 регионах России выявлено 6800 случаев заболевания COVID-19. Этот показатель стал самым низким с конца апреля. Всего с начала эпидемии коронавирус нового типа в РФ был подтверждён почти у 621 тыс. человек, 384 тыс. из них выздоровели (8988 — за последние сутки), скончались 8781 человек (176 — за день). Тем временем Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции, его будут использовать в стационарах. Появление российской вакцины от COVID-19 ожидается осенью, сейчас идут её клинические испытания с участием добровольцев.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6800 новых случаев заболевания COVID-19 (это минимальный показатель с 29 апреля). По сообщению оперативного штаба, у 28,5% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предшествовавшие этому два дня в стране зафиксировано 7113 и 7176 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 620 794 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 384 152 человека (61,9%), в том числе 8988 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 8781 пациент (1,41%). За сутки умерли 176 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (813), Подмосковье (390), Ханты-Мансийском автономном округе (295), Санкт-Петербурге (223), Нижегородской и Иркутской областях (по 210).

По информации Роспотребнадзора, в стране за всё время проведено более 18,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 302,5 тыс. человек.

Российские лекарства и вакцины

На днях Министерство здравоохранения России официально зарегистрировало препарат «Арепливир», предназначенный для лечения COVID-19. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, это лекарство является аналогом препарата «Фавипиравир» и будет выпускаться в форме таблеток. Отмечается, что применение «Арепливира» возможно только в условиях стационара.

«Известны результаты клинических исследований: в 90% случаев препарат показал себя максимально эффективным. У 70% пациентов уже через четыре дня приёма препарата практически полностью отсутствовал коронавирус в организме», — цитирует ТАСС исполнительного директора компании-производителя препарата АО «Биохимик» Дмитрия Земскова.

По его словам, клинические исследования проходили в больницах Мордовии, Санкт-Петербурга и Москвы. Как ранее отмечал главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России, лечение больных с COVID-19 в среднем не будет превышать семи дней.

Добавим, что в конце мая Минздрав зарегистрировал первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Авифавир». Он также является аналогом японского препарата «Фавипиравир».

Отечественная разработка вошла в седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. «Авифавир» стал одним из 15 возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщал, что препарат будет бесплатно предоставляться в России в рамках ОМС.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что коэффициент распространения COVID-19 по всей стране за прошедшие две недели не превышал единицу, а на данный момент он опустился ниже 0,9.

«Эпидемическая ситуация в стране стабилизируется. Если в середине — во второй половине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30%, 10 мая он составлял порядка 7%, сегодня он составляет 1,3%», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Она также заявила, что первую промышленную партию вакцины от коронавируса в России планируется получить осенью.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчёркивал, что клинические испытания вакцины от COVID-19 идут в штатном режиме — первый этап должен завершиться в течение ближайшего месяца.

В настоящее время исследования проводят специалисты Минобороны и Научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Находящиеся под наблюдением медиков в госпитале имени Бурденко добровольцы рассказали о своём самочувствии.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит», — отметил доброволец Сергей.

Другой участник испытаний вакцины, Николай, подтвердил, что не ощутил никаких изменений в самочувствии. «Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было», — сказал он.

Ещё один доброволец, Юрий, также рассказал, что вакцина не сказалась на его самочувствии.

АГН «Москва»

Популяционный иммунитет в Москве

Москва остаётся лидером в стране по общему числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (218 604 за всё время), однако число новых заболевших постепенно уменьшается. Активными остаются 70 719 случаев (32,4%), более 144 тыс. пациентов выздоровели, 3694 человека скончались.

Власти Москвы заявили, что у жителей города продолжает формироваться популяционный иммунитет. По оценкам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, речь идёт о 20% жителей столицы. По её словам, третий этап исследования проводился с 5 по 18 июня. В тестировании на антитела поучаствовали около 90 тыс. человек.

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Россия 24» сообщил о снижении нагрузки на медицинскую сеть города в связи с уменьшением числа больных. По его словам, имеющиеся «показатели дают объёмную картину, которой невозможно манипулировать».