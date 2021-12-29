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Минимум с 22 сентября: в России выявили 21 119 новых случаев COVID-19

29 декабря 2021, 14:45  •  71 • В России
За минувшие 24 часа в России было выявлено 21 119 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 42 776 человек, умерли 932 пациента. Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорождённых с COVID-19, в частности, сообщив, что планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой инъекции вакцины от коронавируса. Вместе с тем в Роспотребнадзоре отметили, что «омикрон» способен быстрее поражать лёгкие заболевших, при этом основные симптомы нового штамма схожи с сезонной ОРВИ. Также в беседе с RT в ВОЗ сообщили, что причина задержки признания «Спутника V» связана с проверкой технологических процессов.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

В России за сутки зафиксировано 21 119 новых заболевших коронавирусной инфекцией — это минимальный показатель с 22 сентября. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 458 271.

Также за минувшие 24 часа было зарегистрировано 932 летальных исхода. Всего в РФ скончались 307 022 пациента с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 9 380 223 человека (42 776 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526) и Московской области (1342).

Минздрав выпустил пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым при COVID-19. Так, в новом документе обновлена глава «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» относительно использования препаратов — антагонистов рецептора ИЛ-6, а также моноклональных антител, к которым относятся «Сотровимаб», «Бамланивимаб», «Казиривимаб» и «Имдесивимаб».

«Критериями для применения этих препаратов у беременных, рожениц и родильниц с диагнозом COVID-19 обозначены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, иммунодефицитные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы высокого риска прогрессирования инфекции», — говорится в документе.

Также в министерстве указали, что планировать беременность можно уже через 28 дней после первой инъекции вакцины от COVID-19, то есть в срок, когда формируется иммунитет против коронавируса. По данным Минздрава, до сих пор нет сведений о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

«Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», — пояснили в министерстве.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Накануне Минздрав опубликовал обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, в которой, в частности, говорится о том, что штамм «омикрон» является самой заразной мутацией среди всех вариантов SARS-CoV-2.

В связи с повышенной заразностью «омикрона» возрастает вероятность подхватить вирус в транспорте, общественных местах и на коллективных собраниях, заметила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что основные симптомы инфицирования новым штаммом схожи с сезонной ОРВИ — повышение температуры до 38 градусов, ломота в мышцах и суставах, чихание, кашель, снижение аппетита, заложенность носа, насморк, першение в горле. По её словам, относительно мутации «дельта» гораздо реже происходит изменение вкусовых ощущений и потеря обоняния, чаще пациентов беспокоит слабость и головные боли.

«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьёзного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам», — цитирует её ТАСС.

«Спутник V» и ВОЗ

Включение российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения, задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом RT заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — сказала она.

По её словам, именно проверка технологических процессов требует много времени, поскольку в рамках этого выясняются все подробности и проводится инспекция: «Так что это может стать причиной задержек».

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что ВОЗ затягивает с признанием «Спутника V» по бюрократическим причинам. В свою очередь, глава Европейского регионального бюро Ханс Клюге в интервью RT подчёркивал, что ВОЗ вскоре одобрит российскую вакцину для экстренного применения.

Позднее в организации сообщили об ожидании дополнительных данных по отечественному препарату до конца декабря 2021 года. Выполнение этого условия позволит специалистам ВОЗ провести инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале 2022-го.

27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе телефонного разговора обсудили процесс признания «Спутника V».

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