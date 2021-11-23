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Минимум с 19 октября: в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса

23 ноября 2021, 13:35  •  44 • В России
В России за прошедшие сутки было выявлено 33 996 новых случаев коронавирусной инфекции — это минимальный показатель с 19 октября. За это время полностью выздоровел 36 051 пациент, 1243 человека скончались. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что пандемия COVID-19 закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.
 
AP © Alexander Zemlianichenko
 

В России за прошедшие сутки было выявлено 33 996 новых случаев коронавирусной инфекции — показатель стал минимальным с 19 октября. Наибольшее число новых случаев отмечено в Москве (2749), Московской области (1871), Самарской области (1529) и Санкт-Петербурге (1060).

За это время полностью выздоровел 36 051 пациент, 1243 человека скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 400 835. С начала пандемии в России выздоровели 8 089 694 человека, 266 579 пациентов умерли.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в стране выполнено свыше 221,4 млн лабораторных тестов на коронавирус.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что пандемия COVID-19 закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.

«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70—75% населения. Не просто провакцинировано, а соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител», — рассказал он.

По словам специалиста, чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в три-четыре раза. 

Гинцбург также ответил на вопрос о назальной вакцине, которая в настоящее время проходит испытания. По его словам, данный препарат позволит создать у вакцинированных защиту на уровне носоглотки — «входных ворот данной инфекции».

Он напомнил, что прививка российской вакциной от коронавируса «Спутник V» позволяет создать необходимый уровень защитных антител в крови. Вместе с тем использование назальной вакцины станет «ещё одним барьером» на пути проникновения возбудителя COVID-19 в организм.

  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«У таких людей, по всей видимости, которые будут интраназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Это значит, что вакцинированный человек не будет являться переносчиком данного возбудителя. В настоящее время нельзя гарантировать, что вакцинированный человек, вдохнув или подышав воздухом, который содержит много возбудителей COVID-19, у него на носоглотке, на гландах не осядет этот вирус. И этот вирус в принципе может быть передан другим, невакцинированным людям», — пояснил он.

Гинцбург также рассказал, что вариант вакцины «Спутник V», который можно будет использовать для подростков в возрасте 12—17 лет, ожидает одобрения Минздрава.

По его словам, препарат, который можно будет использовать для данной возрастной категории, — это вакцина «Спутник V», «разведённая в пять раз». Результаты клинических исследований показали, что подростки очень хорошо реагируют на препарат «в плане появления защитных антител», рассказал Гинцбург.

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъём температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено», — отметил он.

Между тем руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса AmpliTest как эталонную для выявления COVID-19.

«Испытания, проведённые Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов», — подтвердила она.

Ситуация с COVID-19 в регионах

В период пандемии коронавирусной инфекции российские регионы самостоятельно принимают решения об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

Так, в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 20 декабря, вторым — до 20 января.

В четырёх муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенёсших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Власти Камчатки приняли решение с 23 ноября распространить систему QR-кодов на поездки в межмуниципальном транспорте и на полёты на воздушном транспорте местных авиалиний.

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