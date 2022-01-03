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Минимум с 17 июня: в России выявлено 16 343 новых случая коронавируса

03 января 2022, 16:40  •  35 • В России
В России за минувшие сутки было выявлено 16 343 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 24 037 человек, 835 пациентов скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 10 554 309. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов тем временем заявил, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.
 
РИА Новости © Валерий Мельников
 

В России за минувшие сутки было выявлено 16 343 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 24 037 человек, 835 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335) и Московской области (1180).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 554 309. С начала пандемии в России вылечились 9 548 076 человек, 311 353 пациента с коронавирусом скончались.

Вместе с тем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.

Глава города уточнил, что данного показателя недостаточно, чтобы остановить распространение нового штамма «омикрон».

«Но это позволило Петербургу пройти четвёртый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — сказал он в интервью РИА Новости.

Беглов напомнил, что осенью 2021 года начался очередной подъём заболеваемости COVID-19 и отмечался устойчивый рост числа больных. Сейчас, по его словам, город находится «на высоком плато». Губернатор добавил, что система здравоохранения Санкт-Петербурга с осени полностью готова к росту нагрузок.

«Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из скорых перед стационарами», — подчеркнул Беглов.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что переохлаждение делает организм человека более подверженным различным заболеваниям, в том числе коронавирусу.

«Переохлаждение стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, во время переохлаждения «система интерферона и прочих врождённых механизмов иммунитета ослабевает».

«Поэтому та концентрация патогенов, которую в норме человек переносит незаметно, может вызвать инфекционный процесс в виде простуды, насморка, гриппа, кашля и прочего», — объяснил учёный.

Накануне министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике был выявлен первый случай инфицирования омикрон-штаммом.

«Омикрон» в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции», — приводит РИА Новости слова министра.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «омикрона», и призвал жителей республики вакцинироваться.

Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, в свою очередь, высказал мнение, что пандемия COVID-19 может приостановиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

«До мая времени много... Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться», — цитирует его ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России при необходимости готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19. 

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава, но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — сказал министр.

В конце декабря представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в разговоре с RT объяснила длительность процесса признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«У нас в ВОЗ существует (процедура включения в. — RT) так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности (препарата. — RT), а также документацию по технологии производства», — сказала Харрис.

По её словам, зачастую проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что российские препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» являются наиболее эффективными в мире вакцинами против коронавирусного штамма «омикрон».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 290,1 млн.

С начала пандемии COVID-19 в мире скончались более 5,4 млн человек. Всего было использовано около 9,2 млрд доз вакцин.

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