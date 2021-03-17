Минимум с 1 октября: за сутки в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальное суточное значение с 1 октября. За минувший день в стране выздоровели 10 755 человек, 427 скончались. С начала наблюдений в РФ зафиксировано 4 418 436 случаев COVID-19. При этом 4 024 975 человек выздоровели, более 93 тыс. скончались. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 116 млн тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальное значение с 1 октября. За 24 часа выздоровели 10 755 человек, 427 скончались.

С начала пандемии в стране подтверждены 4 418 436 случаев COVID-19. Выздоровели 4 024 975 человек. Активными остаются 300 097 случаев. В общей сложности зафиксировано 93 364 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 116 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 274 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 493 083 человека.

Борьба с пандемией в Москве

За прошедшие сутки в Москве выявлен 1201 новый случай коронавируса. По данным столичного оперштаба, за 24 часа в городе после лечения от COVID-19 выздоровели ещё 1595 пациентов. За это же время госпитализировано 687 человек, 53 пациента скончались.

Москва успешно справилась со спасением экономики во время пандемии коронавируса, полагает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В целом мы видим, что с той угрозой и задачей, которая была связана со спасением экономики в режиме достаточно сложных ограничений, нам удалось достаточно успешно справиться», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что все отрасли экономики города открыты, что позволяет надеяться на восстановительный рост в 2021 году.

«Планируем, что по итогам года мы превысим показатели не только 2019 года, но и даже в какой-то части достигнем тех плановых значений роста экономики, которые ожидали в прошлом году в том случае, если бы не вводились ограничения», — сказал Ефимов.

Выступая на международном онлайн-форуме «COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов», он привёл данные, согласно которым суммарный объём поддержки бизнеса от федеральных властей и руководства столицы составил около $7 млрд.

Ефимов также высказался на тему вакцинации населения от коронавируса. По его словам, 10-15 тыс. москвичей делают прививки ежедневно. Он выразил надежду, что в ближайшее время вакцинация будет проходить более активно.

«Ключевая задача — к сентябрю-октябрю прийти к вакцинации 60-70% населения, что позволит избежать дальнейших вспышек заболевания и, безусловно, функционировать в нормальном режиме без ограничений», — подытожил Ефимов.

Отметим, что с 17 марта в ещё двух торговых центрах Москвы начали работать выездные бригады вакцинации. Речь идёт о комплексах «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

Каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. В частности, на сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, во флагманском офисе «Мои документы» и других учреждениях.

Повторный иммунитет

Глава центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», рассказал, что препарат формирует иммунитет, который позволяет при повторной встрече с вирусом активизировать антитела.

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«Она обладает иммунной системой, памятью, что самое ценное в иммунном ответе. То есть при повторной встрече с возбудителями, антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а формируются при хорошей памяти в течение нескольких дней, буквально, двух-трёх дней», — сказал Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что промежуток между первой и второй прививками при вакцинации «Спутником V» может быть увеличен до 60 дней.

Новая категория получателей льгот

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, учёных, волонтёров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию «ликвидаторов пандемии коронавируса» (с награждением отличительным знаком)», — цитирует письмо РИА Новости.

Петров отметил, что эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии.