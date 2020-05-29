Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / В России

Минимизировать распространение коронавируса: в Москве с 1 июня будут разрешены прогулки по графику

29 мая 2020, 22:50  •  85 • В России
В Москве с 1 июня вступает в силу новый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. Жители города смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом в соответствии с правилами, которые призваны не допустить больших скоплений людей и распространения COVID-19. Власти города подчёркивают, что этот временный режим позволит увеличить физическую активность без ущерба для здоровья, а специальные графики минимизируют распространение COVID-19. Маски, ношение которых обязательно, также позволят обезопасить людей от заражения вирусом.
 
© Yuri KADOBNOV / AFP
 

В Москве с 1 июня вступает в силу второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. Теперь жители города смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом в соответствии с правилами, установленными мэрией в целях избежания больших скоплений людей и распространения COVID-19. Для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зелёные территории.

Специальные графики, разработанные для жильцов столичных домов, призваны предотвратить вторую волну распространения коронавируса в столице. В то же время они позволят людям увеличить физическую активность без ущерба для здоровья. Обязательное ношение масок, которое также соблюдается в столице, позволит обезопасить людей от заражения вирусом.

«Пока ещё рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — отмечал мэр Сергей Собянин.

В ходе совещания с Владимиром Путиным он пояснил, что прогулки по графикам будут проходить в тестовом режиме в течение двух недель. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации послабление ограничений будет приостановлено.

  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что если обстановка не ухудшится, следующий этап снятия ограничительных мер может начаться через две недели.

Она пояснила, что столичные власти оценят эффективность режима прогулок, после чего будут принимать решения о дальнейших послаблениях. Ракова отметила, что экспериментальный прогулочный режим может показаться сложным, однако это вынужденная мера.

«Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации... В данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти к открытию города, нежели откатываться назад», — пояснила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ракова также призвала москвичей набраться терпения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

В мэрии неоднократно подчёркивали, что снятие ограничений в столице происходит поэтапно, так как их резкая отмена может нивелировать все успехи, достигнутые в борьбе с заболеванием.

Так, Собянин ранее напомнил, что, несмотря на снижение числа заболевших, в Москве ежедневно фиксируется около 2 тыс. новых случаев COVID-19. Слишком быстрое снятие ограничений может привести к резкому росту числа заболевших и увеличению количества смертей.

«Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определённые правила совершения прогулок», — пояснял он.

Стоит отметить, что около 45% заражённых коронавирусом в России переносят болезнь бессимптомно. Об этом говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Кроме того, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказывал, что режим самоизоляции в Москве чаще нарушают молодёжь, подростки и люди среднего возраста.

«Молодёжь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя подвергают», — отмечал он в апреле.

Между тем расписание прогулок позволит разделить людские потоки и не допустить массовых скоплений людей. График для жителей Москвы уже опубликован на сайте mos.ru и на «Яндекс.Картах». Получить доступ к графику может любой желающий.

Выход на улицу по графикам действует и в ряде европейских стран. Так, в Испании с 2 мая взрослым в возрасте от 14 до 70 лет разрешено заниматься спортом с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера.

Также в Европе, которая сильно пострадала от пандемии, были введены крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции. К примеру, во Франции штраф за несоблюдение карантина составлял €135, а при повторном нарушении — €200. В начале апреля министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что полицейские выписали уже 480 тыс. штрафных квитанций нарушителям режима самоизоляции. В Бельгии санкции варьировались от €200 до €4000. 

Своевременное принятие различных мер по борьбе с коронавирусом, а также плавный выход из режима ограничений позволяют сократить число заболевших, а также избежать повторного роста числа заражений в будущем. Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в середине первой волны пандемии.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любой момент, если страны начнут слишком рано ослаблять меры против COVID-19.

В частности, резкий рост заболеваемости был отмечен в китайской провинции Хубэй, где ранее было объявлено о победе над коронавирусом. Также всплеск числа новых случаев заболеваемости произошёл в южнокорейском Сеуле, после того как власти решили открыть бары и рестораны.

  • Граждане США на пляже в Калифорнии во время пандемии COVID-19
  • Reuters
  • © Patrick T. Fallon

Тяжёлая ситуация наблюдается также в ряде европейских стран, которые медлили с введением строгих ограничительных мер. В частности, в Великобритании, где власти изначально не стали вводить карантин, на данный момент зафиксировано почти 38 тыс. умерших и более 270 тыс. заболевших. 

США, где граждане продолжали выходить на пикники и прогулки в разгар эпидемии, продолжают оставаться на первом месте по числу умерших (более 101 тыс. человек) и инфицированных (более 1,7 млн человек).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 07:50
«Кочующий» миномёт: на что способен модернизированный артиллерийский комплекс «Сани»
29 мая 2020, 12:20
Сотрудник украинской АЭС: Американские «топливные брикеты» быстро ржавеют и могут привести к катастрофе
29 мая 2020, 17:20
Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии
29 мая 2020, 13:50
«Уникальная система аналитики»: власти Москвы представили детальную статистику по смертности больных COVID-19 за апрель
29 мая 2020, 16:20
Репетиции в масках, новобранцев не возьмут: каким будет парад Победы в Москве
29 мая 2020, 14:20
В Казахстане отмечают 1150-летие восточного философа Аль-Фараби
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
28 мая 2020, 09:55
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.