Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете

В Сети появилось видео взлета российского истребителя поколения 4++ МиГ-35. На кадрах видно, что самолет поднимается в воздух практически вертикально. Подобный маневр стал возможен из-за силы тяги двигателей истребителя. Для того чтобы взлететь, ему требуется лишь минимальный разгон.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, ранее глава российской самолетной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что весь комплекс испытаний нового истребителя будет завершен уже в следующем году. При этом он также подчеркнул, что при необходимости на базе МиГ-35 может быть создана его корабельная версия, предназначенная для взлета прямо с палубы морского судна.

Сама технология строительства нового самолета имеет экспортный потенциал. Так, Тарасенко не исключил возможности ее передачи Индии.

Напомним, что МиГ-35 является так называемой переходной моделью. Это самолет четвертого поколения, но максимально приближен к пятому - отсюда и два знака "+" в его обозначении. Дальность полета самолета превосходит его предшественников в полтора раза.

Видео взлета МиГ-35 на форсаже публикует телеканал "Звезда".