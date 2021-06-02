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Минимальная видимость, максимальная эффективность: "Искандерам" дали неуязвимые ракеты

02 июня 2021, 05:00  •  46 • Политика
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" оснастили неуязвимыми ракетами, которые невозможно сбить ни одной из существующих систем ПРО. Их отличает минимальная видимость и максимальная эффективность.
Источники в Минобороны сообщили, что разработка ракет началась ещё пять лет назад. Сейчас военные говорят уже о высокой степени готовности изделия. 10 месяцев назад на полигоне Капустин яр проводились испытания.
Новые боеприпасы предназначены для "Искандеров-М". Покрытие ракет поглощает радиосигналы, а сами они невероятно манёвренны. Способны поражать цели на расстоянии до полутысячи километров, имея её точные координаты. При необходимости боеприпас способен к самонаведению по оптическому или радиолокационному изображению.
Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новые ракеты – это новое поколение аэробаллистических 9М723. Вероятнее всего, для уменьшения радиолокационной заметности изменили форму корпуса и носовую часть, а в конструкции использовали материалы новых типов. Не исключено, что внесены изменения и в систему управления, так как о ракете говорят как о сверхманевренной.
С простыми баллистическими ракетами малой дальности современные системы противоракетной обороны России и зарубежных стран уверенно справляются. Именно поэтому новые ракеты планировались так, чтобы маневрировать непредсказуемо.
"При пусках некоторых "Искандеров" на учениях можно было визуально наблюдать манёвр по следу двигателей в атмосфере. Что касается малой заметности — корпус и рулевые поверхности изделия исполнены таким образом, чтобы иметь минимальную видимость в радиолокационном поле", - объяснил "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.

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