Минимальная видимость, максимальная эффективность: "Искандерам" дали неуязвимые ракеты

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" оснастили неуязвимыми ракетами, которые невозможно сбить ни одной из существующих систем ПРО. Их отличает минимальная видимость и максимальная эффективность.

Источники в Минобороны сообщили, что разработка ракет началась ещё пять лет назад. Сейчас военные говорят уже о высокой степени готовности изделия. 10 месяцев назад на полигоне Капустин яр проводились испытания.

Новые боеприпасы предназначены для "Искандеров-М". Покрытие ракет поглощает радиосигналы, а сами они невероятно манёвренны. Способны поражать цели на расстоянии до полутысячи километров, имея её точные координаты. При необходимости боеприпас способен к самонаведению по оптическому или радиолокационному изображению.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новые ракеты – это новое поколение аэробаллистических 9М723. Вероятнее всего, для уменьшения радиолокационной заметности изменили форму корпуса и носовую часть, а в конструкции использовали материалы новых типов. Не исключено, что внесены изменения и в систему управления, так как о ракете говорят как о сверхманевренной.

С простыми баллистическими ракетами малой дальности современные системы противоракетной обороны России и зарубежных стран уверенно справляются. Именно поэтому новые ракеты планировались так, чтобы маневрировать непредсказуемо.

"При пусках некоторых "Искандеров" на учениях можно было визуально наблюдать манёвр по следу двигателей в атмосфере. Что касается малой заметности — корпус и рулевые поверхности изделия исполнены таким образом, чтобы иметь минимальную видимость в радиолокационном поле", - объяснил "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.