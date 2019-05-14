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Миниатюрная интервенция: Каракас обвинил США в нарушении международного права после вторжения полицейских в посольство

14 мая 2019, 14:39  •  58 • В мире
США нарушили международное право, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Таким образом официальный Каракас отреагировал на вторжение американских полицейских в посольство Боливарианской Республики в Вашингтоне. Стражи правопорядка хотели вывести из здания дипмиссии активистов, которые более месяца находятся там. Участники акции заявляют, что не допустят передачи посольства представителям оппозиции Венесуэлы, которая пытается незаконно захватить власть в стране при поддержке США. Опрошенные RT эксперты указывают, что действия Вашингтона — грубое нарушение международных соглашений.
 
 

Каракас обвинил США в нарушении международного права после того, как американские полицейские вторглись на территорию посольства Венесуэлы в Вашингтоне.  

«Власти США нарушают международное право, войдя в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне без разрешения боливарианского правительства и президента Николаса Мадуро», — написала в Twitter вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

В понедельник, 13 мая, полиция США вошла в здание дипмиссии, где остаются активисты, выступающие в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сотрудники правоохранительных органов требовали, чтобы активисты покинули посольство.  

Как сообщила ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink и руководитель находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин, у представителей американских властей не было ордера на арест активистов. По её словам, полицейские не смогли заставить людей выйти из посольства. Бенджамин рассказала, что активисты находятся в здании уже более пяти недель. Они протестуют против действий США, которых винят в попытке смены власти в Боливарианской Республике. На данный момент в посольстве остаётся четыре человека.

Сообщается также, что полицейские повесили на двери посольства уведомление о том, что активистам предписано покинуть здание. Об этом сообщил так называемый временный поверенный в делах Венесуэлы в США, который был назначен Хуаном Гуаидо, лидером оппозиции, объявившим себя главой государства.  

#AHORA Agentes federales notifican a invasores que:
1. Las autoridades legítimas y reconocidas por #EEUU son las designadas por Pdte. (E) @jguaido.
2. Que deben desalojar inmediatamente.
3. Si desconocen la orden, serán encarceladas y procesadas judicialmente.

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