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Мини-НАТО: смысл создания нового военного союза у границ России пояснили

09 февраля 2021, 17:25  •  184 • Политика
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон расширяет плацдарм для действий против Москвы
США пытаются слить Украину, Молдавию и Грузию в единое целое, чтобы получить ударную силу против России. Интересы народов этих республик американцы не учитывают. Об этом заявил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.
Комментируя сообщения о возможном военном союзе трех расположенных рядом с Россией государств под управлением Вашингтона, Азаров напомнил, что такие попытки уже были. Но ничего толкового из этого не вышло.
"Нынешние же шаги – логическое продолжение линии американцев по созданию своего рода тарана, направленного против России",
– отметил Азаров в интервью "Царьграду", обратив внимание, что во всех этих республиках ранее произошел госпереворот, после которого они полностью утратили самостоятельность.
Военный обозреватель Виктор Баранец, со своей стороны, указал, что новый союз США хотят сколотить из стран, которые "проходят подготовительные курсы в НАТО". Вступить в альянс они не могут, поскольку у каждой есть территориальные конфликты, однако их военных уже давно дрессируют западные инструкторы.
"Создавая "маленькое НАТО" у границ России, США уплотняют и усиливают "линию военного давления" на Москву",
– указывает Баранец в статье в "КП", призывая Россию "сделать выводы".
Ранее польское издание wPolityce сообщило, что США работают над созданием военного союза Украины, Молдавии и Грузии с центром в Киеве.

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