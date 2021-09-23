Минфину не дали лишить многодетные семьи "роскошного" жилья

Совет по кодификации не поддержал инициативу об аукционах конфискованного роскошного жилья. Его продолжат передавать многодетным и нуждающимся семьям.

Инициатива продажи конфискованного роскошного жилья через аукционы вместо передачи его многодетным и нуждающимся семьям не нашла поддержки в Совете при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом говорится в экспертном заключении Совета.

Речь идёт о законопроекте Минфина. Ведомство предлагало продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, а не передавать их многодетным и другим нуждающимся семьям. Минфин обосновывал это тем, что получатели жилья якобы не смогут его содержать.

В ответ в Совете указали, что представленные в инициативе Минфина критерии определения "роскошного жилья" никак не связаны с затратами на его содержание и оценкой способности малоимущих граждан его содержать. Более того, инициатива ведомства не соответствует Конституции России, в частности статье 40, в которой говорится о праве на жильё и обеспечении им малоимущих граждан.

Необходимо подчеркнуть также, что в проектах не представлен механизм направления средств, вырученных от продажи "роскошных" жилых помещений, для приобретения большего количества жилых помещений для нуждающихся в жилье,

- добавляется в экспертном заключении.

В этой связи Совет постановил, что инициатива Минфина не может быть поддержана.