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Минфину не дали лишить многодетные семьи "роскошного" жилья
23 сентября 2021, 17:40 • 158 • Политика
Совет по кодификации не поддержал инициативу об аукционах конфискованного роскошного жилья. Его продолжат передавать многодетным и нуждающимся семьям.
Инициатива продажи конфискованного роскошного жилья через аукционы вместо передачи его многодетным и нуждающимся семьям не нашла поддержки в Совете при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом говорится в экспертном заключении Совета.
Речь идёт о законопроекте Минфина. Ведомство предлагало продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, а не передавать их многодетным и другим нуждающимся семьям. Минфин обосновывал это тем, что получатели жилья якобы не смогут его содержать.
В ответ в Совете указали, что представленные в инициативе Минфина критерии определения "роскошного жилья" никак не связаны с затратами на его содержание и оценкой способности малоимущих граждан его содержать. Более того, инициатива ведомства не соответствует Конституции России, в частности статье 40, в которой говорится о праве на жильё и обеспечении им малоимущих граждан.
- добавляется в экспертном заключении.
В этой связи Совет постановил, что инициатива Минфина не может быть поддержана.
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