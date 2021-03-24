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Минфин заставил Россию "ходить с протянутой рукой": Глазьев о секретном звонке Силуанову из США

24 марта 2021, 20:10  •  154 • Политика
Минфин заставил Россию "ходить с протянутой рукой". Сергей Глазьев рассказал о секретном звонке Антону Силуанову из США, а также об одном из самых неудачных вложений Минфина, которое обернулось большими финансовыми потерями для нашей страны.
Академик РАН в программе "Царьград. Главное" рассказал об одном из самых неудачных вложений министра финансов Антона Силуанова.
Это произошло в 2008 году, в период глобального экономического кризиса, когда эксперты предрекали крах мировой финансовой системы. Все дело действительно к этому и шло, подчеркнул эксперт.
Несмотря на это, российский Минфин в ситуации, когда все уже бежали от доллара, неожиданно решил вложить "гигантские деньги" в ипотечные облигации американских фондов, которые в итоге "лопнули" через четыре месяца.
Такое исход был абсолютно предсказуем, однако Силуанов всё равно пошёл на риск. У Глазьева нашлось только одно объяснение этому:
Видимо, из Америки позвонили и попросили - мол, поддержите нас, подставьте плечо, влейте свои деньги в наши облигации, чтобы они не рухнули. Но они всё равно рухнули… И потом мы ходили с протянутой рукой, чтобы нам эти деньги вернули.
Это закономерный итог экономической политики наших финансовых элит, констатировал академик РАН. Подобные тревожные тенденции вполне актуальны и для нынешнего времени.
Так, несмотря на указания президента РФ Владимира Путина уходить от зависимости и переключаться на национальную валюту, доля доллара в наших ЗВР всё равно остаётся очень высокой, подытожил собеседник "Первого русского".

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