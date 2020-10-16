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Минфин внес в правительство проект о продлении льготной ипотеки под 6,5%

16 октября 2020, 21:50  •  42 • Политика
Минфин России внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5%. Об этом 16 октября сообщается на сайте министерства.
«Минфином России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученным на совещании с членами Правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в Правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года», — говорится в заявлении.
По состоянию на 12 октября 2020 заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. Таким образом, использовано около 70% запланированного лимита программы (900 млрд рублей).
Продление программы до 1 июля 2021 года, как отметили в министерстве, позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин 14 октября предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%.
Вместе с тем 8 октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что Банк России пока не опасается пузыря на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования и очередного кризиса могут возникнуть риски перегрева.
В августе стало известно, что льготная программа ипотечного кредитования привела к росту сделок в долевом строительстве.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля 2020 года. На текущий момент она действительна для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года, пишет «Газета.ру».

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