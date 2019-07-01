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Минфин вмешался в войну между ЦБ и Минэкономразвития: "Долговая нагрузка переходит за критический уровень"

01 июля 2019, 16:54  •  85 • Политика
В войну между ЦБ и Минэкономразвития вмешался Минфин. Ведомство назвало долговую нагрузку на граждан России социальной проблемой и потребовало жестко ограничить потребительское кредитование.
Долговая нагрузка на граждан России переходит за критический уровень и становится социальной проблемой. Об этом заявили в Министерстве финансов России. Ведомство предложило наложить жесткие ограничения на потребительское кредитование.
Ранее идею потребительского кредитования раскритиковал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он обвинил Банк России в незнании экономики после заявления регулятора о том, что "потребкредиты - единственная причина роста ВВП в начале года".
"Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше", - написал Орешкин в Facebook.
Похоже, что в Минфине согласны с оценкой министра. В ведомстве назвали критическим уровень закредитованности населения и предупредили, что это может привести к социальному взрыву.
"Долговая нагрузка граждан России переходит за критический уровень и становится социальной проблемой, потребкредитование нужно жестко ограничивать", - заявили в Минфине.

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