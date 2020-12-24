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Минфин устроил "распродажу России": С молотка может уйти и Сбер

24 декабря 2020, 17:00  •  106 • Политика
Минфин устроил "распродажу России". Так, ведомство планирует избавляться от государственного имущества в среднем на 3,5 миллиарда рублей в год в период с 2021-го по 2023-й. С молотка может уйти и Сбер, считает экономист Михаил Делягин.
Ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Индекс Иваткиной" рассказала о планах Минфина по "распродаже России".
В 2021 году с молотка планируется пустить более 300 предприятий, которые сейчас находятся в государственной собственности. Многие из них прибыльные, другие в минусе, однако имеют стратегическое значение для развития страны, в том числе в части национальной безопасности.
Планы у Минфина грандиозные - распродавать имущество в среднем на 3,5 миллиарда рублей в год в период с 2021-го по 2023-й. Главный лоббист приватизации в России министр финансов Антон Силуанов готов пустить с молотка всё, что криво стоит, лежит, ездит или плавает, заметила ведущая.
В частности, один из крупнейших российских энергетических холдингов "РусГидро", провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком", одну из самых крупных электросетевых компаний в мире "Россети", а также два морских порта - Махачкалинский и Новороссийский.
Более того, распродажа уже вовсю идёт. Так, 7 октября 2020 года на IPO, то есть на первое публичное размещение, вывели крупнейшую судоходную компанию России "Совкомфлот".
Под предлогом углубления финансового рынка и развития конкуренции с молотка может уйти и Сбер, уверены эксперты. Правда, его в плане приватизации нет. Пока нет, уверен, например, экономист Михаил Делягин.
Такими темпами в России и вовсе может не остаться государственных предприятий, заметила Иваткина. Она подчеркнула, что не против приватизации как таковой, однако указала на ключевой момент.
От некоторых активов, действительно, можно и нужно избавляться - тех, что тянут карман. Но продаются, в том числе, прибыльные компании, которые плотно встроены в инфраструктуру страны и обеспечивают её жизнедеятельность, - пояснила ведущая "Первого русского".

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