Минфин устроил "распродажу России": С молотка может уйти и Сбер

Ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Индекс Иваткиной" рассказала о планах Минфина по "распродаже России".

В 2021 году с молотка планируется пустить более 300 предприятий, которые сейчас находятся в государственной собственности. Многие из них прибыльные, другие в минусе, однако имеют стратегическое значение для развития страны, в том числе в части национальной безопасности.

Планы у Минфина грандиозные - распродавать имущество в среднем на 3,5 миллиарда рублей в год в период с 2021-го по 2023-й. Главный лоббист приватизации в России министр финансов Антон Силуанов готов пустить с молотка всё, что криво стоит, лежит, ездит или плавает, заметила ведущая.

В частности, один из крупнейших российских энергетических холдингов "РусГидро", провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком", одну из самых крупных электросетевых компаний в мире "Россети", а также два морских порта - Махачкалинский и Новороссийский.

Более того, распродажа уже вовсю идёт. Так, 7 октября 2020 года на IPO, то есть на первое публичное размещение, вывели крупнейшую судоходную компанию России "Совкомфлот".

Под предлогом углубления финансового рынка и развития конкуренции с молотка может уйти и Сбер, уверены эксперты. Правда, его в плане приватизации нет. Пока нет, уверен, например, экономист Михаил Делягин.

Такими темпами в России и вовсе может не остаться государственных предприятий, заметила Иваткина. Она подчеркнула, что не против приватизации как таковой, однако указала на ключевой момент.