Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе

Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.

Уточняется, что украинская казна за январь получила 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен меньше запланированного поступления средств.

В министерстве объяснили произошедшее «существенными изменениями макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утверждённым в октябре 2019 года».

В частности, по данным ведомства, свой вклад в ситуацию внёс курс валюты.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.