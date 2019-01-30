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Минфин Украины сообщил о сокращении госдолга страны в 2018 году

30 января 2019, 23:39  •  81 • Украина
Министерство финансов Украины заявляет, что государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до примерно 62,7% ВВП.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на оперативные оценки, приведённые пресс-службой ведомства.

Отмечается, что данный показатель в 2017 году составлял 71,8% ВВП.

Ранее пресс-служба Министерства финансов Украины сообщала, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или $3,56 млрд, и по итогам 2018 года он вырос на 2,6%, или на $2,02 млрд.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.

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