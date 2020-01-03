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Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год

03 января 2020, 01:24  •  55 • Украина
Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.
 
РИА Новости
 

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как уточнило ведомство, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, дефицит оказался меньше планового.

«Общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд гривен, что, по оценкам, составило приблизительно 1,8% ВВП. В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд гривен», — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

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