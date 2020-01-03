|
Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год
03 января 2020, 01:24 • 55 • Украина
Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.
РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Как уточнило ведомство, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, дефицит оказался меньше планового.
«Общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд гривен, что, по оценкам, составило приблизительно 1,8% ВВП. В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд гривен», — говорится в заявлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2019, 11:09
|
28 декабря 2019, 05:54
|
01 января 2020, 00:54
|
30 декабря 2019, 09:39
|
28 декабря 2019, 09:09
|
29 декабря 2019, 07:54
|
31 декабря 2019, 02:09