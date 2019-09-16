|
Минфин Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации
16 сентября 2019, 01:39 • 46 • Украина
Министерство финансов Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020 году.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства Украины.
«Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведён к реально возможным 5 млрд гривен исходя из подготовки объектов», — указывается в документе.
Ранее правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год. Как отметила министр финансов страны Оксана Маркарова, в рамках бюджета в следующем году украинская сторона намерена взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2019, 04:54
|
15 сентября 2019, 03:09
|
11 сентября 2019, 01:39
|
14 сентября 2019, 20:39
|
13 сентября 2019, 05:39
|
14 сентября 2019, 17:24
|
12 сентября 2019, 06:54