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Минфин Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации

16 сентября 2019, 01:39  •  46 • Украина
Министерство финансов Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020 году.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

«Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведён к реально возможным 5 млрд гривен исходя из подготовки объектов», — указывается в документе.

Ранее правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год. Как отметила министр финансов страны Оксана Маркарова, в рамках бюджета в следующем году украинская сторона намерена взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд).

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