Минфин Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации

Министерство финансов Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020 году.

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

«Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведён к реально возможным 5 млрд гривен исходя из подготовки объектов», — указывается в документе.

Ранее правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год. Как отметила министр финансов страны Оксана Маркарова, в рамках бюджета в следующем году украинская сторона намерена взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд).