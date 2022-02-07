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Минфин США заявил о беспрецедентных мерах против России

07 февраля 2022, 10:35  •  113 • Политика
Министерство финансов США заявило о беспрецедентных мерах против России. По словам замминистра Адевале Адейемо, США намерены лишить нашу страну доступа к ключевым технологиям.
В эфире телеканала CBS Адейемо вновь озвучил декларируемое Западом утверждение - небывалые меры будут введены в отношении России в случае её "вторжения" на Украину.
По словам американского замминистра, предполагаемые санкции "будут гораздо более значительными", чем в 2014 году. В Вашингтоне считают, что сближение с Китаем не поможет России компенсировать последствия этих мер. Как заявил Адейемо, существуют жизненно важные технологии, "в плане которых Россия зависит от США и наших союзников". Он отметил, что у Китая нет доступа к этим технологиям, а представители элиты в России вкладывают деньги в Европу и США, а не в КНР.
"Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом", - заявил чиновник.
По словам замминистра, меры, которые грозят России в случае "вторжения" на Украину, окажут влияние на экономику страны и непосредственно на президента России Владимира Путина.
Напомним, что уже несколько месяцев подряд западные страны всеми усилиями продвигают идею о подготовке "вторжения России" на Украину. При этом в Москве не раз официально опровергали подобные вбросы, однако Запад настроен на раскачку паники, в первую очередь на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая паника дорого стоит украинцам: инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Зеленский добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине.
Однако, по данным телеканала CNN, ответное раздражение высказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN среди властей США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.

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