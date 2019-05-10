Минфин США заподозрил Россию в манипулировании курсом рубля – Bloomberg

Дважды в год Министерство финансов США выпускает доклад с указанием стран, подозреваемых в манипуляциях со своими валютами. По данным источников агентства, в текущем месяце доклад выйдет с указанием нового перечня таких государств, который будет включать около 20.

В прошлогоднем отчете таких было 12. Расширение списка произойдет благодаря изменению Минфином одного из критериев, влияющего на внесение стран в список.

Сейчас США ведут надзор за действиями с национальными валютами своих крупнейших торговых партнеров, а также Швейцарии. В расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, имеющие большой профицит торгового баланса с США, отмечает Bloomberg.