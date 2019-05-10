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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании курсом рубля – Bloomberg
10 мая 2019, 10:09 • 68 • Политика
Администрация американского президента Дональда Трампа собирается расширить список государств, подозреваемых Минфином США в манипуляциях с курсом своих валют. Об этом сообщило агентство Bloomberg по информации своих источников.
Дважды в год Министерство финансов США выпускает доклад с указанием стран, подозреваемых в манипуляциях со своими валютами. По данным источников агентства, в текущем месяце доклад выйдет с указанием нового перечня таких государств, который будет включать около 20.
В прошлогоднем отчете таких было 12. Расширение списка произойдет благодаря изменению Минфином одного из критериев, влияющего на внесение стран в список.
Сейчас США ведут надзор за действиями с национальными валютами своих крупнейших торговых партнеров, а также Швейцарии. В расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, имеющие большой профицит торгового баланса с США, отмечает Bloomberg.
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