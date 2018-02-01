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Минфин США сочинил оправдание "халтуре" при составлении "кремлевского доклада"

01 февраля 2018, 20:39  •  104 • В мире
Ведомство списало все на засекреченную часть документа.
В Министерстве финансов США озвучили оправдания за халтуру при составлении нашумевшего "кремлевского доклада". В документ просто скопировали список 100 богатейших граждан России по версии журнала Forbes, а затем добавили к нему перечень руководителей администрации президента и правительства России. При этом "доклад" готовили аж с лета 2017 года.
В ответ на заслуженную критику пресс-представитель Минфина США Тони Сэйега заявил, что во всем виноваты "открытые источники", на основе которых составлялась публичная часть доклада. Чиновник уверяет, что все самое интересное находится именно в секретной части, которую не показали публике.
По словам Сэйеги, секретная часть якобы насчитывает сотни страниц с активами российских бизнесменов. Ее не стали публиковать во всеобщем доступе, так как правительство не хочет раскрывать секретные данные, которые были добыты спецслужбами.
Напомним, что точно так же ранее заявлялось о наличии доказательств причастности России к влиянию на выборы президента США. Только когда началось разбирательство, стало ясно, что у спецслужб ничего нет.

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