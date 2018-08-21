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Минфин США расширил санкции против России за связи с Северной Кореей и «кибератаки»
21 августа 2018, 20:24 • 77 • Политика
На этот раз в списки экономических ограничений вошли 2 гражданина, 3 российские компании и 6 судов.
Минфин США ввел санкции против двух граждан России, трех компаний и шести судов под российским флагом. Поводом для этого названы санкции против Северной Кореи.
Кроме того, ведомство объясняет новые санкции якобы имевшей место деятельностью России, связанной с «действиями в киберпространстве». Об этом рассказало во вторник управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
Под санкции, кроме того, попала одна компания из Словакии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в случае, если Москва «пойдет навстречу» Белому дому в ситуации на Украине и в Сирии. В Кремле в ответ заявили, что хотели бы услышать от Вашингтона более конкретные предложения, так как ситуация на Украине, в частности, «изрядно заморожена» действиями Киева, а не Москвы.
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