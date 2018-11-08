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Минфин США обнародовал список «жертв» новых американских санкций
08 ноября 2018, 22:39 • 91 • Политика
Минфин США внес в санкционный список санатории и курорты Крыма.
Министерство финансов США обнародовало список лиц и организаций, попавших под новые антироссийские санкции. В него вошли санатории Крыма, а также «Крымтеплоэлектроцентраль» и МГБ ЛНР.
В санкционный список физических лиц попали Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий. Также США наложили санкции на девять организаций. Среди них три крымских санатория - «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», и курорт «Мрия». Также под санкции попали «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ» и ООО «Южный Проект». Кроме того, в список было включено Министерство государственной безопасности ЛНР.
По словам спецпредставителя США по Украине, все попавшие в санкционный список лица и организации «виновны» в том, что способствовали воссоединению Крыма с Россией.
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