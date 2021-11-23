Минфин США наказал кипрскую компанию и русское судно за "Северный поток - 2"

Министерство финансов США наказало компанию, которая базируется на Кипре, и судно, ходящее под флагом России, за работу над "Северным потоком - 2".

На сайте американского Минфина появилась информация о новом пакете рестрикций. Санкции ведомство ввело на основании закона от 2019 года. Он называется Protecting European Energy Security Act (PEESA) - "О защите энергетической безопасности Европы".

22 ноября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен объявил, что Конгресс получил доклад, в котором содержатся сведения для вероятного введения санкций за участие в проекте "Северный поток - 2". По словам госсекретаря, там указаны названия двух судов и структуры Transadria Ltd, которая "связана с Россией". Судно Marlin принадлежит этой организации. Ему грозит причисление к заблокированной собственности.

"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока - 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом.