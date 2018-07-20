Минфин создает департамент по противодействию антироссийским санкциям

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство создает в Министерстве финансов департамент по противодействию антироссийским санкциям.

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - сказано в тексте постановления.

В соответствии с постановлением, общее число департаментов в Минфине увеличится с 24 до 25.

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и др. начали вводить санкции в отношении России. В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС - экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму - которые регулярно продлеваются.

Под действие санкций США попал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым. Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.