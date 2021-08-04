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Минфин России закончил споры о налоге на мясо
04 августа 2021, 22:10 • 108 • В мире
В Минфине отвергли идею введения налога на мясо, которую ранее озвучил спецпредставитель президента Дмитрий Песков.
В Министерстве финансов не обсуждается идея введения налога на мясо. В ответе министерства указали, что по этому поводу не идёт ни обсуждений, ни работы над какими-либо поправками по этой теме в налоговое законодательство.
"Этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - уточнили в Минфине.
Ранее о налоге на мясо, который могут ввести крупнейшие страны-производители, заявил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Он пояснял, что такой налог могут принять из-за климатических изменений для снижения выбросов углекислого газа. Однако такие меры могут быть предприняты Китаем и Бразилией, а вот для России этот вопрос неактуален, передают РИА Новости.
Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат: животноводческая отрасль генерирует большое количество метана - одного из главных парниковых газов.
Ранее подобные споры о мясе вспыхнули в Испании.
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