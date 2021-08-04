Минфин России закончил споры о налоге на мясо

В Минфине отвергли идею введения налога на мясо, которую ранее озвучил спецпредставитель президента Дмитрий Песков.

В Министерстве финансов не обсуждается идея введения налога на мясо. В ответе министерства указали, что по этому поводу не идёт ни обсуждений, ни работы над какими-либо поправками по этой теме в налоговое законодательство.

"Этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - уточнили в Минфине.

Ранее о налоге на мясо, который могут ввести крупнейшие страны-производители, заявил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он пояснял, что такой налог могут принять из-за климатических изменений для снижения выбросов углекислого газа. Однако такие меры могут быть предприняты Китаем и Бразилией, а вот для России этот вопрос неактуален, передают РИА Новости.

Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат: животноводческая отрасль генерирует большое количество метана - одного из главных парниковых газов.

Ранее подобные споры о мясе вспыхнули в Испании.