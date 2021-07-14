Минфин "захлёбывается от денег", пока наши производства "задыхаются". Ведомство отчиталось об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года. Выяснилось, что профицит составил 625 млрд рублей.

Пока страна находится в демографической яме, а экономика испытывает гигантский дефицит инвестиций, Минфин захлёбывается от денег, заметил в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

12 июля Министерство финансов отчиталось об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года. Так, с января по июнь бюджетные доходы составили 11,2 трлн рублей. Это практически на 24 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом особое внимание стоит обратить на нефтегазовые доходы, которые выросли на 41 % - до 3,7 трлн рублей. Расходы федерального бюджета за полгода составили 10,6 трлн, что определило профицит в размере 625 млрд рублей.

В это же время при имеющемся профиците Минфин в третьем квартале хочет занять ещё 700 млрд рублей на внутреннем рынке. И это при том, что за первое полугодие облигаций федерального займа уже размещено на 1,5 трлн рублей.

Между тем глава ведомства Антон Силуанов заявляет, что с высокой долей вероятности реальный дефицит бюджета составит только 1 % от ВВП, или же 1 трлн 150 млрд рублей. Но эта сумма уже покрыта за счёт агрессивного размещения ОФЗ.