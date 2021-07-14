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Минфин "захлёбывается от денег", пока наши производства "задыхаются"

14 июля 2021, 21:00  •  95 • Политика
Минфин "захлёбывается от денег", пока наши производства "задыхаются". Ведомство отчиталось об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года. Выяснилось, что профицит составил 625 млрд рублей.
Пока страна находится в демографической яме, а экономика испытывает гигантский дефицит инвестиций, Минфин захлёбывается от денег, заметил в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
12 июля Министерство финансов отчиталось об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года. Так, с января по июнь бюджетные доходы составили 11,2 трлн рублей. Это практически на 24 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом особое внимание стоит обратить на нефтегазовые доходы, которые выросли на 41 % - до 3,7 трлн рублей. Расходы федерального бюджета за полгода составили 10,6 трлн, что определило профицит в размере 625 млрд рублей.
В это же время при имеющемся профиците Минфин в третьем квартале хочет занять ещё 700 млрд рублей на внутреннем рынке. И это при том, что за первое полугодие облигаций федерального займа уже размещено на 1,5 трлн рублей.
Между тем глава ведомства Антон Силуанов заявляет, что с высокой долей вероятности реальный дефицит бюджета составит только 1 % от ВВП, или же 1 трлн 150 млрд рублей. Но эта сумма уже покрыта за счёт агрессивного размещения ОФЗ.
Таким образом, мы вновь видим ситуацию, когда при огромном профиците бюджета Минфин не пускает эти деньги в экономику, а, наоборот, изымает их из неё, держа сотни миллиардов рублей на своих счетах. В это же время наши производства задыхаются от нехватки инвестиций, - подчёркивается в сюжете программы.

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