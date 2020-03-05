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Минфин против Минэкономразвития: Ведомства поспорили о контроле над Спецперечнем - источник
05 марта 2020, 22:35 • 41 • Политика
Минфин и Минэкономразвития поспорили из-за контроля над крупнейшими госкомпаниями России. Каждое из ведомств хочет оставить контроль за собой, сообщает источник.
Между Министерством финансов и Министерством экономического развития произошёл конфликт из-за того, что ведомства не смогли поделить, кому достанется контроль за крупнейшими госкомпаниями России. Об этом сообщает источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Речь идёт о компаниях из так называемого Спецперечня. Минфин и Минэкономразвития должны были согласовать проект постановления правительства, который вносит поправки в положение об управлении акциями госкомпаний. Однако у ведомств вышел спор из-за того, какое из них будет контролировать госкомпании, утверждает источник.
По его словам, Минфин и Минэкономразвития представили собственные версии документа. В варианте Минфина контроль за компаниями принадлежит ему. А в варианте Минэкономразвития ведомство оставляет контроль за госкомпаниями за собой.
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