Минфин против Минэкономразвития: Ведомства поспорили о контроле над Спецперечнем - источник

Между Министерством финансов и Министерством экономического развития произошёл конфликт из-за того, что ведомства не смогли поделить, кому достанется контроль за крупнейшими госкомпаниями России. Об этом сообщает источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Речь идёт о компаниях из так называемого Спецперечня. Минфин и Минэкономразвития должны были согласовать проект постановления правительства, который вносит поправки в положение об управлении акциями госкомпаний. Однако у ведомств вышел спор из-за того, какое из них будет контролировать госкомпании, утверждает источник.

По его словам, Минфин и Минэкономразвития представили собственные версии документа. В варианте Минфина контроль за компаниями принадлежит ему. А в варианте Минэкономразвития ведомство оставляет контроль за госкомпаниями за собой.