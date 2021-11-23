Минфин принял решение сменить совет директоров "Роснано"

Варианты повышения эффективности деятельности "Роснано" не предусматривают дефолта по долгам, сообщил Минфин.

Министерство финансов России прокомментировало сообщения о вероятном дефолте "Роснано". Позицию формулировали в течение двух дней. В Минфине полагают, что ни один вариант повышения эффективности деятельности госкорпорации не должен привести к дефолту.

Правительство приняло решение поменять состав директоров "Роснано", и такое право есть, поскольку 100% акций принадлежат государству. Механизм повышения эффективности работы пока прорабатывается. В том числе, вероятен выход общества из исторического проектного портфеля, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в сообщении подчёркивается, что невыполнение долговых обязательств "Роснано", обеспеченных госгарантиями, не рассматривается. Свою работу компания продолжает, выполняя все взятые на себя обязательства.

Напомним, вечером 19 ноября Московская биржа неожиданно приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" на сумму 71,5 миллиарда рублей, а позже объяснила, что сделала это по предписанию Банка России. В ЦБ, в свою очередь, заявили, что приняли такое решение для того, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли после сообщений о том, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов сценарии реструктуризации долга.