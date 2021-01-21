Минфин предложили ликвидировать: Передел экономики просчитал Хазин

Так, 58 из 85 субъектов РФ закончили 2020-й с дефицитом бюджета, передаёт РБК, ссылаясь на предварительную информацию Федерального казначейства.

Между тем Министерство финансов РФ не смогло освоить около 1 трлн рублей в течение прошлого года. Эта сумма была собрана в виде налогов, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

В эфире ситуацию комментировал экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на абсолютную неэффективность ведомства Антона Силуанова и выразил мнение, что оно должно перестать существовать как отдельное министерство.

"Министерство экономического развития должно быть ликвидировано полностью. Необходимо воссоздать министерство экономики. А министерство финансов должно перейти в подчинение министерства экономики", - считает эксперт.

Он также смоделировал то, каким должен быть разговор с ведомством Антона Силуанова в новом качестве.