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Минфин предложили ликвидировать: Передел экономики просчитал Хазин
21 января 2021, 19:40 • 181 • Политика
Минфин предложили ликвидировать как отдельное министерство. Передел экономики просчитал Михаил Хазин. По его мнению, необходимо восстановить министерство экономики и передать ему в полное подчинение ведомство Антона Силуанова.
Так, 58 из 85 субъектов РФ закончили 2020-й с дефицитом бюджета, передаёт РБК, ссылаясь на предварительную информацию Федерального казначейства.
Между тем Министерство финансов РФ не смогло освоить около 1 трлн рублей в течение прошлого года. Эта сумма была собрана в виде налогов, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
В эфире ситуацию комментировал экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на абсолютную неэффективность ведомства Антона Силуанова и выразил мнение, что оно должно перестать существовать как отдельное министерство.
Он также смоделировал то, каким должен быть разговор с ведомством Антона Силуанова в новом качестве.
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