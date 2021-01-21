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Минфин предложили ликвидировать: Передел экономики просчитал Хазин

21 января 2021, 19:40  •  181 • Политика
Минфин предложили ликвидировать как отдельное министерство. Передел экономики просчитал Михаил Хазин. По его мнению, необходимо восстановить министерство экономики и передать ему в полное подчинение ведомство Антона Силуанова.
Так, 58 из 85 субъектов РФ закончили 2020-й с дефицитом бюджета, передаёт РБК, ссылаясь на предварительную информацию Федерального казначейства.
Между тем Министерство финансов РФ не смогло освоить около 1 трлн рублей в течение прошлого года. Эта сумма была собрана в виде налогов, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
В эфире ситуацию комментировал экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на абсолютную неэффективность ведомства Антона Силуанова и выразил мнение, что оно должно перестать существовать как отдельное министерство.
"Министерство экономического развития должно быть ликвидировано полностью. Необходимо воссоздать министерство экономики. А министерство финансов должно перейти в подчинение министерства экономики", - считает эксперт.
Он также смоделировал то, каким должен быть разговор с ведомством Антона Силуанова в новом качестве.
"Допустим, нам необходимо на такие-то инвестиционные проекты столько-то денег. Силуанов говорит: у нас этих денег нет. Ответ: что значит нет? У вас триллион! Он на это: у нас есть закон, туда-сюда… Тогда нужно дать три часа на написание нового закона: вот, собралась Госдума, везёте туда проект, орган принимает. Если через три часа новый закон не будет принят - всё. И не надо даже ничего делать - нужно просто уволить за несоответствие занимаемой должности", - подытожил Хазин.

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