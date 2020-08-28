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Минфин поставил на паузу вопрос рефинансирования $1 млрд долга белорусам
28 августа 2020, 14:25 • 107 • В мире
В ведомстве Антона Силуанова заявили, что пока не получали запроса от белорусских коллег по поводу рефинансирования долга. Ранее лидер республики Александр Лукашенко заявил, что договорился по этому вопросу с Кремлём.
В Минфине пока не стали давать однозначного ответа по поводу рефинансирования $1 млрд белорусского долга. Об этом ранее публично сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, он договорился с российским президентом Владимиром Путиным по этому вопросу. Белорусский лидер указал, что если "этот миллиард долларов" останется в стране, то станет "хорошим подкреплением" для валюты республики.
Лукашенко отметил, что по итогам их беседы премьеры двух стран обсудят дополнительно вопрос рефинансирования долга.
Однако пока в Минфине РФ уточнили, что запросов от белорусских коллег не получали, передаёт ТАСС.
В ведомстве Антона Силуанова указали, что как только такое обращение поступит, Минфин будет рассматривать его "в соответствии с указаниями правительства РФ".
Ранее стало известно, что в Белоруссии уже два банка приостановили выдачу кредитов на недвижимость. Кроме того, на днях появились сообщения, что в местных банках возник дефицит иностранной валюты. Между тем, сенатор Алексей Пушков оценил шансы создания общего государства России и Белоруссии. Как пишут "Невские новости", в данном случае Пушков настроен скептически - он не видит возможностей полного объединения, по крайней мере, сейчас.
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