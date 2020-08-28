Минфин поставил на паузу вопрос рефинансирования $1 млрд долга белорусам

В Минфине пока не стали давать однозначного ответа по поводу рефинансирования $1 млрд белорусского долга. Об этом ранее публично сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, он договорился с российским президентом Владимиром Путиным по этому вопросу. Белорусский лидер указал, что если "этот миллиард долларов" останется в стране, то станет "хорошим подкреплением" для валюты республики.

Лукашенко отметил, что по итогам их беседы премьеры двух стран обсудят дополнительно вопрос рефинансирования долга.

Однако пока в Минфине РФ уточнили, что запросов от белорусских коллег не получали, передаёт ТАСС.

В ведомстве Антона Силуанова указали, что как только такое обращение поступит, Минфин будет рассматривать его "в соответствии с указаниями правительства РФ".

Ранее стало известно, что в Белоруссии уже два банка приостановили выдачу кредитов на недвижимость. Кроме того, на днях появились сообщения, что в местных банках возник дефицит иностранной валюты. Между тем, сенатор Алексей Пушков оценил шансы создания общего государства России и Белоруссии. Как пишут "Невские новости", в данном случае Пушков настроен скептически - он не видит возможностей полного объединения, по крайней мере, сейчас.