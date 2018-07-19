"Ъ": Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России подготовило план мероприятий по снижению влияния санкций на российскую экономику. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ Минфина.

Правительственный план, с которым ознакомилось издание, был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля, а до конца месяца должна быть создана рабочая группа по противодействию санкциям. В перечень ответных мер, одобренных правительством, входят пять тематических блоков и 17 пунктов, уточняет "Коммерсантъ".

Один из блоков включает меры по внешнеэкономическим расчетам, другой посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок, еще один - антимонопольный блок, который призван ограничить "недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств".

Правительство также намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, которые могут попасть под санкции. Кроме того, пишет издание, Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины.

По данным газеты, Минфин получит полномочия по разработке мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития изучит целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, если ее аналоги есть в России. В свою очередь ФАС и Минэкономразвития рассмотрят возможность внесения поправок в законодательство "для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей".