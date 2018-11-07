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«Минфин перестарался»: Матвиенко не одобрила отмену налога на движимое имущество в Омской области

07 ноября 2018, 20:39  •  67 • Политика
В Омской области отменяют налог на движимое имущество организаций. Спикер Совфеда Матвиенко заявила о необходимости компенсации.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Минфин перестарался с выполнением указа президента России Владимира Путина по налоговой льготе на движимое имущество. Речь идет об отмене в Омской области налога на движимое имущество организаций.
По мнению Матвиенко, данный шаг лишит правительство региона ощутимой части дохода. В этой связи спикер Совфеда заявила о том, что правительство России должно компенсировать все потери регионов, связанные с отказом от налога на движимое имущество.
«Главное, чтобы компенсация не была лишь частичной, а регионы получили возмещение в полном объеме», - сказала Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
Матвиенко добавила, что в правительстве пока нет единого понимания вопроса, и это повод для беспокойства. По ее словам, Совфед ведет по этому поводу активный диалог и с ФНС, и с Минфином, и с Минэкономразвития.
«Нам надо вместе с правительством посмотреть, что нужно сделать, чтобы недобросовестные предприниматели не стали вносить в движимое имущество, например, свои дорогие личные автомобили», - считает Валентина Матвиенко.

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