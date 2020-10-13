Минфин отверг предложение "Совета матерей": В судьбе налога на бездетность поставлена точка

Введение в России налога на бездетность исключено. Так прокомментировали в Минфине предложение руководительницы общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой.

Речь идёт об инициативе обложить налогом мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые по тем или иным причинам отказываются заводить детей. Размер налога глава "Совета матерей" определила в районе 500 рублей в месяц.

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше", - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Однако в Минфине однозначно отреагировали на предложение. Ведомство исключило введение подобного налога.