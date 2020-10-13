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Минфин отверг предложение "Совета матерей": В судьбе налога на бездетность поставлена точка
13 октября 2020, 12:15 • 53 • Политика
Минфин исключил введение в России налога на бездетность. Ранее с соответствующей инициативой выступила глава "Совета матерей".
Введение в России налога на бездетность исключено. Так прокомментировали в Минфине предложение руководительницы общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой.
Речь идёт об инициативе обложить налогом мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые по тем или иным причинам отказываются заводить детей. Размер налога глава "Совета матерей" определила в районе 500 рублей в месяц.
Однако в Минфине однозначно отреагировали на предложение. Ведомство исключило введение подобного налога.
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