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Минфин организовал нам "проверку на вшивость"? Скандальное заявление разобрал Пронько
09 июля 2021, 08:05 • 45 • Политика
В 2018-м министр финансов Антон Силуанов, обосновывая необходимость повышения НДС и иных поборов, обещал как минимум 6 лет не трогать фискальную нагрузку в России. Однако появилось "но"...
Не прошло и двух лет, как Минфин разработал новую программу повышения поборов в России как на бизнес, так и на граждан. В первой половине дня накануне об этом стало известно, во второй данную информацию Минфин опроверг. Складывается чёткое ощущение, что сегодня нас всех решили "проверить на вшивость".
В начале дня многие деловые издания сообщили о том, что Минфин предложил повысить к 2024 году, например, уровень зарплат, с которых будут рассчитывать пониженный уровень страховых взносов в ПФР, с 122 тыс. до 138 тыс. руб. За счёт этого, по расчётам чиновников, в ближайшие три года дополнительные взносы с бизнеса составят суммарно 92 млрд руб. Ближе к вечеру информацию чиновники витиевато опровергли. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что пока изменения в начислении страховых взносов не рассматриваются. На мой взгляд, ключевое слово "пока". Это не значит, что в дальнейшем не будет изменений. Складывается чёткое ощущение, что чиновники запустили специально "информационный слив", чтобы посмотреть на реакцию бизнеса и граждан. Так давайте и посмотрим на эту реакцию.
Кроме того, сообщалось, что команда министра Силуанова решила расширять налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн рублей. Владельцев такого имущества предлагается облагать налогом по ставке 0,3 %. Это может принести дополнительно бюджету ежегодный доход на 50 млрд руб.
Всего Минфин, по данным прессы, предложил девять фискальных изменений. В них, в частности, входят повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10 %, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной интернет-торговли до 100 евро и так далее.
И всё бы ничего. Однако у меня не вызывает сомнений решение по дорогой недвижимости, хотя, я точно знаю, богатые умеют уходить от дополнительной фискальной нагрузки. У меня серьёзное беспокойство вызывает желание поправить бюджет ПФР за счёт повышения страховых взносов и фактическое дополнительное обложение беспошлинной интернет-торговли. В первом случае возможен уход в "тень", а во втором – откровенный удар по потребителям. Зачем это делать в кризис? Тем более ранее публично заявили, что после роста НДС и других поборов фискальная нагрузка не будет меняться. Все мы помним известный диалог главы Счётной палаты России Алексея Кудрина и министра финансов России Антона Силуанова.
Итак, Минфин витиевато опроверг информацию об изменениях в фискальной нагрузке на граждан и бизнес. Слово "пока" в части внедрения новых налогов лично меня сильно смущает. Очевидно, что, прощупав почву, чиновники поняли, что реакция на их инициативы будет жёстко негативной. Пока они отступили, но это не значит, что мы должны ослабить свой контроль над теми проектами, которые они обсуждают. Проект – это не решение, а значит, давление против роста налогов в России должно возрастать.
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