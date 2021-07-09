Минфин организовал нам "проверку на вшивость"? Скандальное заявление разобрал Пронько

В 2018-м министр финансов Антон Силуанов, обосновывая необходимость повышения НДС и иных поборов, обещал как минимум 6 лет не трогать фискальную нагрузку в России. Однако появилось "но"...

Не прошло и двух лет, как Минфин разработал новую программу повышения поборов в России как на бизнес, так и на граждан. В первой половине дня накануне об этом стало известно, во второй данную информацию Минфин опроверг. Складывается чёткое ощущение, что сегодня нас всех решили "проверить на вшивость".

В начале дня многие деловые издания сообщили о том, что Минфин предложил повысить к 2024 году, например, уровень зарплат, с которых будут рассчитывать пониженный уровень страховых взносов в ПФР, с 122 тыс. до 138 тыс. руб. За счёт этого, по расчётам чиновников, в ближайшие три года дополнительные взносы с бизнеса составят суммарно 92 млрд руб. Ближе к вечеру информацию чиновники витиевато опровергли. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что пока изменения в начислении страховых взносов не рассматриваются. На мой взгляд, ключевое слово "пока". Это не значит, что в дальнейшем не будет изменений. Складывается чёткое ощущение, что чиновники запустили специально "информационный слив", чтобы посмотреть на реакцию бизнеса и граждан. Так давайте и посмотрим на эту реакцию.

Что значит увеличить страховые взносы? Сегодня зарплаты падают. Откуда бизнес, предприниматели возьмут деньги на повышение налогов. Ну вот каким образом, где он возьмёт? Естественно, он будет уходить в тень, будут серые заработные платы, будет дальнейшее сокращение рабочих мест. И вот вы знаете, я задаюсь вопросом к Минфину: вместо того чтобы подумать о том, как создать условия, благоприятные для роста объёма производства, для роста покупательской способности, он думает и о том, как ещё раз состричь с наших граждан, включая бизнес. И то качество работы, результат работы Министерства финансов, он должен, прежде всего, отразиться на качестве нашей жизни. Вот я лично и как человек из реального сектора экономики, и как просто гражданин нашей страны могу сказать, что отрицательно сказываются результаты труда Минфина, - подчеркнула в беседе с Царьградом предприниматель Эльвира Агурбаш.

Кроме того, сообщалось, что команда министра Силуанова решила расширять налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн рублей. Владельцев такого имущества предлагается облагать налогом по ставке 0,3 %. Это может принести дополнительно бюджету ежегодный доход на 50 млрд руб.

Конечно, сейчас самое худшее время для того, чтобы повышать налоги. Мы получим ровно обратный эффект. На сегодняшний момент бизнесмены закрывают свои бизнесы. Кто-то замораживает рестораны. У кого нет летней веранды, они будут терпеть издержки и просто, собственно, отказываются от всего. Сотрудников в неоплачиваемый отпуск, с арендодателями идут суды, с кем не получается договориться, налоги абсолютно никакие не платятся, – добавил руководитель юридической компании Алексей Петропольский. – Если сейчас поднять налоги, то фактически мы получим ещё одну волну закрывшихся бизнесов, банкротств и оттока капиталов. Ну и, конечно, часть бизнесов просто уйдёт в "серую", потому что просто не сможет платить налоги, которые и сейчас для многих являются непосильными. Многие ещё не закрыли долги, которые образовались с момента первой волны пандемии. В том числе и мой бизнес тоже получает постоянные отсрочки на уплату налогов, которые сформировались ещё за 2019 год. Что, конечно, не может за собой не нести издержки в будущем. И, если сейчас нам что-то попытаются повысить, то просто придётся уходить на банкротство.

Всего Минфин, по данным прессы, предложил девять фискальных изменений. В них, в частности, входят повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10 %, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной интернет-торговли до 100 евро и так далее.

Что произойдёт сейчас. Если порог поднять, то фактически работодатель будет платить до этого порога больше денег. Соответственно, это сказывается на крепком среднем бизнесе и на эффективности мер по привлечению профессионалов именно. То есть средний класс от этой ситуации фактически пострадает, – подчеркнул глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. – Потому что работодатель либо вынужден будет уменьшить заработную плату, либо придумать механизм, как мотивировать сотрудников по-другому. Но это дополнительные риски. Поэтому я думаю, что все будут сейчас рассматривать эту меру под увеличительным стеклом. И это скажется на работе технологических компаний, которые государство призывало поддерживать и защищать.

И всё бы ничего. Однако у меня не вызывает сомнений решение по дорогой недвижимости, хотя, я точно знаю, богатые умеют уходить от дополнительной фискальной нагрузки. У меня серьёзное беспокойство вызывает желание поправить бюджет ПФР за счёт повышения страховых взносов и фактическое дополнительное обложение беспошлинной интернет-торговли. В первом случае возможен уход в "тень", а во втором – откровенный удар по потребителям. Зачем это делать в кризис? Тем более ранее публично заявили, что после роста НДС и других поборов фискальная нагрузка не будет меняться. Все мы помним известный диалог главы Счётной палаты России Алексея Кудрина и министра финансов России Антона Силуанова.

Итак, Минфин витиевато опроверг информацию об изменениях в фискальной нагрузке на граждан и бизнес. Слово "пока" в части внедрения новых налогов лично меня сильно смущает. Очевидно, что, прощупав почву, чиновники поняли, что реакция на их инициативы будет жёстко негативной. Пока они отступили, но это не значит, что мы должны ослабить свой контроль над теми проектами, которые они обсуждают. Проект – это не решение, а значит, давление против роста налогов в России должно возрастать.