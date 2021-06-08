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Минфин оправдался за зама Силуанова: "Выглядит как-то комично"

08 июня 2021, 20:30  •  91 • Политика
Минфин оправдался за зама Антона Силуанова, который заявил о необходимости перехода с доллара на евро и при этом не исключил, что для госкомпаний подобная норма может быть принята в директивном порядке. Неоднозначную ситуацию оценил Никита Комаров: "Выглядит как-то комично".
Заместитель министра финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что Россия должна как можно скорее отказаться от доллара в пользу евро, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина обратил внимание, что наша страна всё ещё никуда не ушла от доллара, а между тем есть задача превратить Россию в европеизированное государство и заместить американскую валюту европейской.
Но для этого нужны стимулы. Они могут быть совершенно разные… бывают положительные, отрицательные. В принципе, возможны директивные методы для каких-то государственных компаний, - предупредил Тимофеев.
Ведущий "Первого русского" добавил, что этот посыл в целом абсолютно верный: "Ну, заявил и заявил". Но спустя несколько часов ведомство Антона Силуанова официально отреклось от слов своего сотрудника в части директив для госкомпаний.
В сообщение указано, что Минфин поддерживает переход на другие валюты, для этого используются необходимые регуляторные стимулы. Однако никаких запретов они не несут и ограничиваются исключительно экономическими методами.
Таким образом, в министерстве посчитали нужным оправдываться за высказывания Тимофеева. Однако непонятно, перед кем и за что, отметил Комаров:
Наоборот, раз уж Тимофеев проговорился о возможно готовящемся решении, ведомство Силуанова должно было обратить эту ситуацию себе на пользу, показав, что именно Минфин стоит во главе процесса дедолларизации. А так всё это выглядит как-то комично.

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