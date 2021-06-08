Минфин оправдался за зама Силуанова: "Выглядит как-то комично"

Минфин оправдался за зама Антона Силуанова, который заявил о необходимости перехода с доллара на евро и при этом не исключил, что для госкомпаний подобная норма может быть принята в директивном порядке. Неоднозначную ситуацию оценил Никита Комаров: "Выглядит как-то комично".

Заместитель министра финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что Россия должна как можно скорее отказаться от доллара в пользу евро, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина обратил внимание, что наша страна всё ещё никуда не ушла от доллара, а между тем есть задача превратить Россию в европеизированное государство и заместить американскую валюту европейской.

Но для этого нужны стимулы. Они могут быть совершенно разные… бывают положительные, отрицательные. В принципе, возможны директивные методы для каких-то государственных компаний, - предупредил Тимофеев.

Ведущий "Первого русского" добавил, что этот посыл в целом абсолютно верный: "Ну, заявил и заявил". Но спустя несколько часов ведомство Антона Силуанова официально отреклось от слов своего сотрудника в части директив для госкомпаний.

В сообщение указано, что Минфин поддерживает переход на другие валюты, для этого используются необходимые регуляторные стимулы. Однако никаких запретов они не несут и ограничиваются исключительно экономическими методами.

Таким образом, в министерстве посчитали нужным оправдываться за высказывания Тимофеева. Однако непонятно, перед кем и за что, отметил Комаров: