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Минфин не получал обращений от Газпрома из-за попытки ареста активов Nord Stream 2

01 июня 2018, 12:09  •  62 • Украина

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. "Газпром" не обращался в Минфин за помощью в связи с попытками Украины наложить арест на активы Nord Stream 2, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, поступала ли в Минфин просьба "Газпрома" предоставить такую помощь. При этом он отказался от более подробных комментариев.

"Нафтогаз" сообщил на текущей неделе, что инициировал в суде Швейцарии принудительное взыскание с "Газпрома" долга в $2,56 млрд, которую определил Стокгольмский арбитраж. По словам коммерческого директора компании Андрея Витренко, были арестованы активы "Газпрома" в управляющих компаниях "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Президент Украины Петр Порошенко заявил в среду о начале процедуры "обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах".

Два независимых источника в отрасли сообщили ТАСС, что во вторник вечером швейцарские судебные приставы посетили офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" для описи имущества. Источник в "Газпроме" подтвердил ТАСС факт визита приставов, однако заявил, что пока ничего не арестовано.

Сам "Газпром" сообщил на этой неделе, что не получал официальных уведомлений о начале "Нафтогазом Украины" процедуры принудительного исполнения решения Стокгольмского суда.

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