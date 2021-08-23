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Минфин не хочет "дать пинка экономике": Экономист предупредил об угрозе застоя
23 августа 2021, 18:15 • 43 • Политика
Минфин не хочет "дать пинка экономике", выступая против увеличения расходов бюджета. Экономист Дмитрий Голубовский предупредил об угрозе застоя.
В настоящее время начинается обсуждение основных параметров федерального бюджета, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Поступают сообщения, что ведомства запросили у Министерства финансов России ещё 3 трлн рублей в год на дополнительные расходы. Минфин, однако, не согласен с таким увеличением трат.
Там заявили о необходимости возврата к бюджетному правилу. По мнению ведущего "Первого русского", ведомство во главе с Антоном Силуановым тем самым намекает, что следует придерживаться профицита.
Ситуацию прокомментировал гость студии - экономист Дмитрий Голубовский. Он подчеркнул, что в целом рост расходов стимулирует экономику: этот рецепт известен ещё со времён 32-го президента США Франклина Рузвельта и его плана, когда Америку вытаскивали из Великой депрессии.
Так, согласно общей концепции, если государство даёт возможность больше тратить, у тех, кто эти средства получает, появляется возможность больше зарабатывать, добавил эксперт:
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