Минфин нашел способ повысить собираемость налогов

Российский Минфин выступил с предложением о проведении ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Соответствующая мера обозначена в законопроекте, подготовленном ведомством, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы.

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, ориентированный на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021 – 2023 годы. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что предложили целый ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения.

В 2020 году были определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период с 2021 по 2023 годы. Соответствующий документ был разработан с учетом актуальной экономической обстановки. Он призван сформировать условия для восстановления деловой активности после пандемии коронавируса, но при этом рассчитан и на долгосрочные изменения. Как пояснили в ведомстве, для того, чтобы положения документа в контексте ключевых направлений были реализованы, Минфин РФ разработал законопроект, включающий ряд новаций.

Заместитель главы министерства Алексей Сазанов обратил внимание, что данный законопроект направлен как на поддержку отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, так и на увеличение эффективности системы налогообложения в целом и повышение собираемости налогов без роста фискальной нагрузки на граждан и представителей бизнеса.

Представитель ведомства также указал, что в документе присутствует ряд новшеств, связанных с совершенствованием налогового администрирования, международного налогообложения и результативности льгот по налогам. Также предполагается «донастройка» законодательства в части отдельно взятых налогов и сборов и упрощение процедур.

В законопроекте, как уточнили в Минфине, обозначено тринадцать ключевых мер:

Освобождение от предоставления справки 3-НДФЛ при продаже имущества, пребывание которого в собственности оказалось меньше, чем минимальный предельный срок владения, если сумма налоговых вычетов от его продажи превышает доходы лица.

Отмена с 2023 года налогового декларирования объектов, где в качестве налоговой базы фигурирует кадастровая стоимость объекта. Налог будет выплачиваться исходя из информации, которая представлена в Росреестре, в том порядке, в котором происходит уплата транспортного и земельного налогов.

Внедрение беззаявительного порядка предоставления льгот по земельному налогу для народов Севера ,Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время не все их представители пользуются положенными льготами, поскольку не знают про них или не в курсе порядка их оформления. Это также должно сделать администрирование более простым.

Освобождение детей, имеющих инвалидность, либо их представителей, от уплаты уплаты пошлин в случае обращения в суды общей юрисдикции, а также при получении нотариальных услуг.

Расширение перечня доходов иностранных компаний из российских источников, которые должны облагаться налогом. Это нужно для того, чтобы привести нормы Налогового кодекса в соответствие с правоприменительной практикой соглашений, направленных на избежание двойного налогообложения.

Ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для инвест-проектов в регионах стоимостью финансирования соответствующего проекта. Это делается для того, чтобы повысить эффективность предоставляемых льгот по налогам. Минфин, в частности, считает целесообразным использовать пониженный коэффициент по НДПИ для компаний, осуществляющих добычу трудноизвлекаемых запасов природного газа и некоторых других ископаемых, действуя в данном случае по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей – их определенные характеристики практически идентичны.

Сохранение пониженной ставки налога на имущество для компаний, которые работают в сфере железнодорожной инфраструктуры.

Уточнение условий для получения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы.

Донастройка демпферного механизма в соответствии с итогами обсуждения с представителями нефтяного сектора положения дел на топливном рынке и колебаний цен на мировом рынке нефти. Возможность корректировки оптовых цен на бензин и дизельного топлива для расчет демфера и их индексация на 1% в 2024 году. В данный момент предусмотрена индексация индикативных цен топлива, заложенных в формулу демпферного механизма, на 5%.

Проведение ежегодной плановой индексации акцизов на уровень инфляции 4% в 2024 году.

Сохранение по инициативе субъектов РФ действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при расчете налога на прибыль. Это даст возможность сделать бюджеты российских регионов более сбалансированными, компенсировав перераспределение налогов в федеральный бюджет за аналогичный период.

Перенос сроков уплаты налога на прибыль за 2020-2021 год на март 2022 года для организаций из культурной сферы, а также освобождение их в указанный период от уплаты аванса по данному налогу.

В Минфине уточнили, что в настоящее время документ находится на стадии межведомственного согласования и впоследствии будет размещен на сайте для общественного обсуждения.