|
Минфин нашел способ повысить собираемость налогов
20 февраля 2021, 15:50 • 113 • Аналитика
Российский Минфин выступил с предложением о проведении ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Соответствующая мера обозначена в законопроекте, подготовленном ведомством, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы.
Министерство финансов РФ подготовило законопроект, ориентированный на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021 – 2023 годы. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что предложили целый ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения.
В 2020 году были определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период с 2021 по 2023 годы. Соответствующий документ был разработан с учетом актуальной экономической обстановки. Он призван сформировать условия для восстановления деловой активности после пандемии коронавируса, но при этом рассчитан и на долгосрочные изменения. Как пояснили в ведомстве, для того, чтобы положения документа в контексте ключевых направлений были реализованы, Минфин РФ разработал законопроект, включающий ряд новаций.
Заместитель главы министерства Алексей Сазанов обратил внимание, что данный законопроект направлен как на поддержку отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, так и на увеличение эффективности системы налогообложения в целом и повышение собираемости налогов без роста фискальной нагрузки на граждан и представителей бизнеса.
Представитель ведомства также указал, что в документе присутствует ряд новшеств, связанных с совершенствованием налогового администрирования, международного налогообложения и результативности льгот по налогам. Также предполагается «донастройка» законодательства в части отдельно взятых налогов и сборов и упрощение процедур.
В законопроекте, как уточнили в Минфине, обозначено тринадцать ключевых мер:
В Минфине уточнили, что в настоящее время документ находится на стадии межведомственного согласования и впоследствии будет размещен на сайте для общественного обсуждения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2021, 10:45
|
14 февраля 2021, 03:45
|
17 февраля 2021, 08:05
|
15 февраля 2021, 10:00
|
18 февраля 2021, 22:35
|
17 февраля 2021, 21:50
|
16 февраля 2021, 03:25