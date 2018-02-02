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Минфин: Минэнерго предложил помочь нефтепереработке - мы против

02 февраля 2018, 22:39  •  69 • Политика
Финансовое ведомство раскритиковало идею о стимулировании нефтеперерабатывающих заводов.
В Министерстве финансов России прокомментировали предложение Министерства энергетики ввести обратные акцизы для нефтеперерабатывающих заводов. Основные замечания Минфина высказал на пресс-конференции глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Предложение Минэнерго состоит в том, чтобы простимулировать работу НПЗ при помощи системы специальных льгот. Поощрить было предложено заводы с глубиной переработки более 65 процентов или имеющие вторичные процессы переработки. Также подчеркивалось, что в программу должны были попасть только модернизированные заводы.
"Коллеги предложили, по сути, помочь нефтепереработке за счет бюджета. Мы, естественно, против, так как в бюджете нет источников, он дефицитный", - коротко прокомментировал инициативу Минэнерго представитель Минфина.
Он добавил, что предложение энергетического ведомства не предусматривает никаких компенсаций бюджету в случае, если программа сработает. Поэтому это лишние расходы для бюджета на десятки миллиардов.

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