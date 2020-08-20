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Минфин мешает отменить транспортный налог. Хотя мы действительно платим дважды - Шапарин
20 августа 2020, 22:05 • 48 • Политика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года. "К глубокому сожалению, Министерство финансов РФ, как Александр Матросов, ложится грудью на этот пулемёт депутатских инициатив", - прокомментировал инициативу вице-президент Национального автомобильного союза.
Член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Инициативу для Царьграда прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин.
Он отметил, что предложение отменить транспортный налог вносится в Госдуму далеко не в первый раз и даже не в десятый, а возможно, и не в сотый. Это очень давняя история. Все фракции её обсуждают и сходятся на том, что, когда ввели акциз и топливо подорожало, изначально предполагалось, что транспортный налог будет отменён, однако позже выяснилось, что тогда не будут найдены источники наполнения дорожных фондов регионов. Поэтому транспортный налог оставили. И возникла классическая ситуация многократного налогообложения за одно и то же, в данном случае - за право использовать транспортное средство.
По его мнению, начать стоит с отмены транспортного налога на автомобили, которые используются сезонно. Речь идёт о ретроавтомобилях и автомобилях, которые используют пенсионеры.
Также эксперт считает, что отмену транспортного налога можно компенсировать в региональных бюджетах штрафами, которые платят те же самые водители. Отмена налога может быть компенсирована целевыми трансфертами из федерального бюджета, который пополняется за счёт тех самых акцизов на бензин.
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