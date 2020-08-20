Минфин мешает отменить транспортный налог. Хотя мы действительно платим дважды - Шапарин

Член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Инициативу для Царьграда прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин.

Он отметил, что предложение отменить транспортный налог вносится в Госдуму далеко не в первый раз и даже не в десятый, а возможно, и не в сотый. Это очень давняя история. Все фракции её обсуждают и сходятся на том, что, когда ввели акциз и топливо подорожало, изначально предполагалось, что транспортный налог будет отменён, однако позже выяснилось, что тогда не будут найдены источники наполнения дорожных фондов регионов. Поэтому транспортный налог оставили. И возникла классическая ситуация многократного налогообложения за одно и то же, в данном случае - за право использовать транспортное средство.

"Конечно, транспортный налог необходимо отменять, может, поэтапно, но этот процесс начинать необходимо. К глубокому сожалению, Министерство финансов РФ, как Александр Матросов, ложится грудью на этот пулемёт депутатских инициатив и говорит: нет, денег тогда не будет, соответственно, и мы не сможем строить дороги. Хотя, конечно, необходимо соблюсти права водителей, соблюсти принцип справедливости и транспортный налог, безусловно, отменить", - рассказал в интервью Царьграду Антон Шапарин.

По его мнению, начать стоит с отмены транспортного налога на автомобили, которые используются сезонно. Речь идёт о ретроавтомобилях и автомобилях, которые используют пенсионеры.

"Они покупают иногда ОСАГО на три месяца, а транспортный налог при этом оплачивают за год, что, на мой взгляд, совершенно непропорционально", - объяснил Антон Шапарин.

Также эксперт считает, что отмену транспортного налога можно компенсировать в региональных бюджетах штрафами, которые платят те же самые водители. Отмена налога может быть компенсирована целевыми трансфертами из федерального бюджета, который пополняется за счёт тех самых акцизов на бензин.