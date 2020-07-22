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Минфин и лично Силуанова дважды атаковали в Госдуме: "Нам нужно не допустить морга"

22 июля 2020, 17:05  •  96 • Политика
В ходе доклада премьер-министра России Михаила Мишустина выпады депутатов Госдумы, в первую очередь, были обращены в адрес Минфина и лично министра финансов Антона Силуанова. Говорили о распределении доходов и зарплаты в регионах. "Нам нужно не допустить морга", - подчеркнул Володин.
Одним из первых спорных вопросов стали заработные платы в регионах России. Действительно, в большой статистике оперируют средним по больнице. Однако на деле оказывается, что люди едва сводят концы с концами. На этот момент и указал, задавая вопрос, председатель Госдумы Вячеслав Володин, прося у премьер-министра России Михаила Мишустина помощи в работе с Минфином.
"Нам правильно было бы посмотреть на эти проблемы с позиции регионов. Мы всё время спорим с Минфином, нам поддержка нужна в этом вопросе. Мы ждём, конечно, когда Антон Германович Силуанов придёт в Госдуму с бюджетом. Но лучше будет это обсудить до бюджета. Потому что важно было бы нам здесь не среднюю по больнице (статистику учитывать – ред.) Потому что там есть и морг, и где горячо. Нам нужно не допустить морга. Поддержка ваша нужна с работой Минфина. Тогда у нас будет соответствовать зарплата больше тому, что люди от нас хотят".
Михаил Мишустин кивнул и, улыбнувшись, дал понять, что поддержка будет получена. А в следующем раунде, когда речь зашла о распределении траншей в поддержку регионов, премьер ответил более подробно. Депутаты сочли, что транши в помощь регионам были распределены неравномерно:
"Должна быть прозрачность. А прозрачность обуславливается формулой. Но не всегда формула прозрачна. И в этой связи нам хотелось бы, чтобы мы работали не с формулой и следствием. А давайте всё-таки эту формулу рассматривать вместе. Мы бы хотели, чтобы Антон Германович нас слышал. Потому что когда мы получаем формулу, где каждый третий рубль уходит в регионы с бюджетным обеспечением в 7 раз больше тех, кто крохи получает какие-то, понятно, что мы не можем объяснить людям ситуацию. И здесь хорошо бы было, чтобы была прозрачность. Защитили формулу, а дальше уже по ней работать", - отметил Володин.
Михаил Мишустин напомнил, что транши ранее распределялись при участии комиссий Госдумы – с полным обсуждением. Однако правительство готово расширить это взаимодействие. Кроме того, премьер добавил:
"Вы думаете, в Минфине наши коллеги не хотят сделать всё прозрачно и честно? Конечно, хотят. Но никогда не будет довольных и честных, когда мы что-то делим. Простите, что я так говорю. Мы же сделали это, договорились изменить первоначальный подход. Поэтому мне кажется важным договориться о подходе и пойти на третий транш".
В целом, стороны сошлись на том, что третий транш в поддержку регионов России будет обсуждаться с депутатами более внимательно. Точнее, обсуждение коснётся распределения средств. Кстати, Антону Силуанову слово в ходе этой сессии Госдумы так и не дали. Как и другим министрам. Премьер предпочёл сам расставить акценты, отвечая на вопросы.

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