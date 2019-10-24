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Минеральная вода нуждается в очистке: Совфед требует усилить борьбу с фальсификатом
24 октября 2019, 12:54 • 37 • Политика
Совфед России требует усилить борьбу с фальсификатом, указав на то, что рынок минеральной воды нуждается в очистке.
Совет Федерации России потребовал от представителей Роспотребнадзора усилить меры по противодействию фальсификации питьевой воды. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Инициатива была озвучена по итогам встречи сенаторов с главой надзорного ведомства Анной Поповой. Речь идет о внесении изменений в закон о госрегулировании торговой деятельности и в Уголовный кодекс.
Особый акцент сделан на контроле за оборотом бутилированной питьевой воды, включая и минеральную. По оценкам экспертов, до 80% продукции в магазинах не соответствует названию.
"Мы держим эту тему на контроле и считаем необходимым принять все необходимые меры для борьбы с контрафактом", - пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Одной из мер по борьбе с фальсификатом должен стать эксперимент по спецмаркировке и регистрации упакованной питьевой воды.
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