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Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта
24 апреля 2018, 15:54 • 45 • Украина
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу, которая займётся решением вопроса по разблокировке сайта.
Reuters
«Создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время», — говорится в сообщении министерства в Facebook.
По данным Минэнерго, работа официального сайта временно остановлена в связи с техническими причинами.
Ранее стало известно, что хакеры потребовали биткоины за разблокировку сайта Министерства энергетики Украины.
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