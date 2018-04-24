Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Правда пробьет себе дорогу»: Москва и Пекин дадут отпор американской агрессии
Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Ук...
Голодовка «искусительницы»: в США подозреваемая в совершении тяжких преступлений...
Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр
Главная / Украина

Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта

24 апреля 2018, 15:54  •  45 • Украина
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу, которая займётся решением вопроса по разблокировке сайта.
 
Reuters
 

«Создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным Минэнерго, работа официального сайта временно остановлена в связи с техническими причинами.

Ранее стало известно, что хакеры потребовали биткоины за разблокировку сайта Министерства энергетики Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
23 апреля 2018, 20:24
Порошенко подписал закон о предоставлении права местным властям ограничивать продажу алкоголя
23 апреля 2018, 20:24
Адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану судна «Норд»
24 апреля 2018, 04:24
Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе

24 апреля 2018, 12:39
Собиравшей в Крыму подписи за Путина украинке предъявили обвинение в госизмене
23 апреля 2018, 23:54
ЯМЭФ-2018: 3 тысячи участников, 70 стран, четыре континента
24 апреля 2018, 15:54
Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 апреля 2018, 14:09
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
22 апреля 2018, 16:54
Хроники смутного времени Украины: Госдеп приказал поднять тарифы на газ, а в Литве украинца побили из-за России
19 апреля 2018, 04:09
Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на "Новичок"
19 апреля 2018, 06:09
Армения на пороге «бархатного» суицида
21 апреля 2018, 09:39
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.