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Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»
10 сентября 2019, 15:39 • 99 • Украина
Министерство энергетики США направляет на Украину экспертную делегацию, которая поможет разработать «зимний план действий» для решения критически важных проблем во время предстоящего отопительного сезона.
© Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом заявили в пресс-службе посольства США на Украине.
«Эта команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина больше не была уязвимой при возникновения перебоев в энергоснабжении со стороны России», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, американская делегация вместе с украинскими экспертами оценит «взаимозависимость в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах».
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну. По его словам, Вашингтон является стратегическим партнёром Киева в экономике, энергетике и оборонно-промышленном комплексе.
В конце августа Украина, Польша и США подписали соглашение о газовом сотрудничестве.
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