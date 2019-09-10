Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выборы в России: Дорогое и сомнительное удовольствие за заранее известный резуль...
"Было наполовину съеденным, но шевелилось": В Британии обнаружили монс...
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной...
Мост Филатова. Вид снизу
Главная / Украина

Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»

10 сентября 2019, 15:39  •  99 • Украина
Министерство энергетики США направляет на Украину экспертную делегацию, которая поможет разработать «зимний план действий» для решения критически важных проблем во время предстоящего отопительного сезона.
 
© Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом заявили в пресс-службе посольства США на Украине.

«Эта команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина больше не была уязвимой при возникновения перебоев в энергоснабжении со стороны России», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, американская делегация вместе с украинскими экспертами оценит «взаимозависимость в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну. По его словам, Вашингтон является стратегическим партнёром Киева в экономике, энергетике и оборонно-промышленном комплексе. 

В конце августа Украина, Польша и США подписали соглашение о газовом сотрудничестве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 23:24
«Помогало сознание, что за мной большая страна»: Вышинский — о преследовании, освобождении и свободе слова на Украине
10 сентября 2019, 15:39
Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»
09 сентября 2019, 23:24
Прогрессирующая скидка: Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молдавии
10 сентября 2019, 12:24
Рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента
09 сентября 2019, 18:24
Власти России оценили слова Зеленского о разведении сил в Донбассе
09 сентября 2019, 23:24
Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2019, 09:24
Фильм о победе над Россией: Украина взяла приз на Венецианском фестивале (Telegram.Об...
10 сентября 2019, 02:54
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели "узников Кремля"
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объясни...
10 сентября 2019, 06:09
"Проснитесь, мир изменился": Пушков прокомментировал заявление главы Пентаг...
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
08 сентября 2019, 16:39
Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.