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Минэнерго США обещало помочь Украине повысить безопасность ее АЭС
13 ноября 2018, 00:09 • 45 • Политика
Глава Минэнерго США Рик Пэрри подписал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявление о возобновлении действия совместного соглашения о повышении мер безопасности на украинских атомных электростанциях.
Минэнерго США и МИД Украины подписали двухстороннее соглашение по ядерной энергетике. Документ возобновил действие соглашения от 1993 года о повышении безопасности на атомных электростанциях Незалежной.
Со стороны Киева под документом поставил свою подпись глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Со стороны Вашингтона — американский министр энергетики Рик Перри.
Сообщение об этом было опубликовано на сайте посольства Штатов на Украине.
Напомним, что ранее Перри заявил, что ряд американских частных компаний, работающих в сфере энергетики, готовы помочь Киеву в развитии и модернизации его сети АЭС.
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