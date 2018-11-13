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Минэнерго США обещало помочь Украине повысить безопасность ее АЭС

13 ноября 2018, 00:09  •  45 • Политика
Глава Минэнерго США Рик Пэрри подписал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявление о возобновлении действия совместного соглашения о повышении мер безопасности на украинских атомных электростанциях.
Минэнерго США и МИД Украины подписали двухстороннее соглашение по ядерной энергетике. Документ возобновил действие соглашения от 1993 года о повышении безопасности на атомных электростанциях Незалежной.
Со стороны Киева под документом поставил свою подпись глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Со стороны Вашингтона — американский министр энергетики Рик Перри.
Сообщение об этом было опубликовано на сайте посольства Штатов на Украине.
Напомним, что ранее Перри заявил, что ряд американских частных компаний, работающих в сфере энергетики, готовы помочь Киеву в развитии и модернизации его сети АЭС.
«Подтверждаем свое намерение о возобновлении действия соглашения 1993 года между правительством Соединённых Штатов Америки и правительством Украины на пять лет», - отмечается в выпущенном посольством коммюнике.

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